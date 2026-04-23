El presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Juan Carlos Ramírez, dijo que el próximo gobierno, sin importar su orientación política, enfrentará la necesidad de realizar un ajuste fiscal cercano al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar riesgos de default.

En ese sentido, indicó que el país enfrenta un escenario fiscal exigente que deberá ser atendido por la próxima administración. Según explicó, el ajuste requerido no tiene precedentes recientes en Colombia.

“En la situación a la cual estará enfrentado el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo político, será el de unos ajustes en las finanzas públicas de alrededor de 4 % del PIB. Eso es un ajuste tremendo”, socializó durante el Congreso de Asofondos en Cartagena.

Ramírez advirtió que incluso cumpliendo con un ajuste del PIB y respetando la regla fiscal, no se asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

“Tendremos que llegar a un nivelo de balance primario positivo de al menos un punto del PIB en forma sostenida durante 6 o 7 años para lograr una sostenibilidad”, expresó el directivo.

A su vez, detalló que el ajuste deberá combinar diferentes herramientas fiscales. “Es un esfuerzo que obviamente debe estar compuesto en un esfuerzo por mayores ingresos, por menores gastos y por reducir la carga del servicio de la deuda, los intereses en un plan fiscal que sea factible y real y que convenza a los inversionistas”.

Por último, añadió que el ajuste no puede hacerse de manera abrupta debido a sus efectos sobre la actividad económica. “El choque no puede ser absolutamente abrupto porque si fuera abrupto tiene un impacto sobre crecimiento económico”.