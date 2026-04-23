Alejandra Rodríguez Martínez es una mujer que pasó de emigrar siendo niña a Estados Unidos a convertirse en parte del núcleo de una de las familias más famosas del mundo como los son los Jackson.

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Durante más de dos décadas, su vida transcurrió dentro del entorno cercano de Michael Jackson, el icónico “Rey del Pop”, con quien llegó a tener un vínculo familiar en dos ocasiones distintas, al ser pareja de dos de sus hermanos.

Redes sociales Alejandra Jackson, la colombiana que fue cuñada de Michael Jackson

Alejandra en una entrevista con Caracol TV contó que llegó a Estados Unidos a los 11 años junto a su familia. Su vida cambió cuando comenzó a tener contacto con la industria del entretenimiento, lo que la acercó indirectamente a los Jackson. Fue allí donde conoció a Randy Jackson, con quien inició una relación marcada por altibajos.

A los 18 años quedó embarazada de su primer hijo, en medio de una relación que ella misma ha descrito como difícil. Poco después, regresó a Colombia y allí descubrió que esperaba a su segundo hijo, también de Randy.

Alejandra, quien ahora se llama Alejandra Genevieve Oaziaza, contó que vivió uno de los momentos más tensos de su vida. Mientras se encontraba en Arauca, hombres armados intentaron llevarse a Randy Jackson, en un episodio relacionado con la presencia de la guerrilla del ELN. La situación se resolvió tras convencerlos de que él no era quien creían.

Ante el peligro, la familia tuvo que salir del país de manera urgente, lo que marcó su regreso definitivo a Estados Unidos.

Tras este episodio, Alejandra se instaló en la casa de Katherine Jackson, donde inicialmente pensó quedarse solo un mes, pero terminó viviendo durante 22 años.

La convivencia con la familia implicaba reglas estrictas de privacidad, pero también le permitió conocer de cerca la dinámica del clan. Según ha contado, Michael Jackson era un padre amoroso y mantenía una relación cercana con los niños de la familia.

También recordó las visitas a Neverland Ranch, descritas como experiencias mágicas, donde el artista fomentaba la imaginación y la alegría.

Con el paso del tiempo, su relación con Randy se distanció, y fue entonces cuando surgió un nuevo vínculo con Jermaine Jackson. Lo que comenzó como una amistad terminó en una relación sentimental que la llevó a convertirse nuevamente en cuñada de Michael Jackson.

La pareja se casó y tuvo tres hijos, consolidando aún más su lugar dentro de la familia. Incluso, según relató, el propio Michael apoyó la relación.

Caracol Televisión Alejandra Martínez, madre de Jaafar Jeremiah Jackson

Tras años dentro del clan, Alejandra decidió tomar un camino independiente. Se separó, se enfocó en sus proyectos personales y comenzó a construir una vida fuera de la sombra de los Jackson.

Es madre de cinco hijos, incluyendo a Jaafar Jeremiah Jackson, quien está protagonizando la película de su tío Michael.

Ahora se desempeña como diseñadora de modas y conferencista.