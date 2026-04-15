La muerte de Felipe Staiti, reconocido guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, ha dejado a muchos artistas dolidos.

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Y es que el cantante falleció el pasado 13 de abril en Mendoza, Argentina, a los 64 años.

Instagram Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes.

Aunque permanecía hospitalizado desde hacía semanas, su estado de salud no había trascendido públicamente, lo que hizo que la noticia tomara por sorpresa a fanáticos y colegas.

De cuerdo con el diario La Nación, Staiti estuvo internado durante aproximadamente un mes en el Hospital Italiano de Mendoza debido a una deshidratación severa.

FALLECIÓ FELIPE STAITI, LEYENDA DE LOS ENANITOS VERDES



El rock argentino llora la partida de Felipe Staiti, guitarrista, compositor y miembro fundador de Los Enanitos Verdes, quien murió este lunes a los 64 años en el Hospital Italiano de Mendoza.



La causa de su muerte fue una… pic.twitter.com/9OG1Kww91t — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) April 14, 2026

Su estado se había visto comprometido desde finales de 2024, luego de una gira por Latinoamérica. En ese momento, sufrió una infección bacteriana en México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una crisis de salud.

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David Summers lamentó la muerte de Felipe Staiti

Uno de los mensajes más emotivos fue el del cantante español David Summers, de los Hombres G, quien mantenía una estrecha amistad con el guitarrista.

A través de redes sociales, expresó su incredulidad ante la noticia, destacando que habían hablado recientemente e incluso trabajado juntos en una colaboración musical.

Summers también recordó el fuerte impacto que tuvo en Staiti la muerte de Marciano Cantero, ocurrida años atrás, tras la cual Felipe asumió el liderazgo de la banda.

“Me despierta la terrible noticia del fallecimiento de mi hermano del alma, @felipestaitiofficial y aún no puedo creerlo. Hablé con él hace solo unos días, acabábamos de hacer una colaboración juntos en su nuevo disco que le tenía más ilusionado que nunca”, escribió.

Tras la partida de Cantero, Staiti se convirtió en una pieza fundamental para mantener vivo el legado de Enanitos Verdes, una de las agrupaciones más influyentes del rock en español.

“Una guitarra blanca, rompiendo el silencio. Hasta siempre, mi hermano. @felipestaitiofficial”, finalizó en otra publicación.