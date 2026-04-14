Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager William Ramírez.

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“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo”, escribió Ramírez en la red social Instagram.

“Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español”, prosiguió el mensaje.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como ‘Lamento Boliviano’ y ‘La muralla verde’.

Con la muerte de Staiti, no sobrevive ninguno de los miembros originales de la banda, pues el vocalista y bajista Marciano Cantero y el baterista Daniel Piccolo fallecieron en 2022.