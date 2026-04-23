David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG,solicitó al juez octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que le otorgue la libertad inmediata, argumentando que cumplió sentencia en Estados Unidos.

En dicha solicitud elevada el pasado 20 de abril, la defensa de Murcia Guzmán pidió "el reconocimiento de la sentencia extranjera y por ende, la extinción de la pena y la libertad inmediata” del señalado, quien se encuentra en La Picota cumpliendo una condena de 30 años por los delitos de lavado de activos y captación masiva.

COmo se sabe, Murcia fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Panamá y deportado a Colombia dos días después de la intervención de las autoridades a su conglomerado de empresas en Colombia que captaba dinero a través de tarjetas prepago.

Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde fue condenado.

En diciembre de 2009 un juez colombiano lo condenó también a 30 años y ocho meses de cárcel tras considerarlo como el ‘cerebro’ de la ‘pirámide financiera’ DMG, al ser hallado ‘responsable de lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros del público’.

El deportado puso en marcha el holding DMG, por las siglas de su nombre. La Fiscalía encontró en los discos duros de los ordenadores de esa compañía información que demostró que manejaba una doble contabilidad y que la firma captó, solamente en 2007 y 2008, un total de 2.140 millones de dólares y que ‘gran parte del flujo de capital de la firma venía de sus aportantes’.

DMG tuvo ‘sucursales’ en Panamá, Venezuela y Ecuador, pero fueron intervenidas por los respectivos gobiernos. Murcia Guzmán tenía planeado establecerse también en México, Perú y Brasil antes de ser detenido en Panamá, de donde fue deportado a Colombia y de allí extraditado a EE.UU.