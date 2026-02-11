A poco de las elecciones presidenciales, al precandidato Abelardo de la Espriella le surgen nuevos líos judiciales pero no para representar como ha acostumbrado con su firma de abogados sino que esta vez es el demandado y el demandante, David Murcia Guzmán, quien fuera la cabeza de la pirámide DMG que llegó a estafar a cientos de miles de personas a los largo del país.

Murcia Guzmán asegura que demanda penalmente a Abelardo por la presunta violación grave de los deberes profesionales de lealtad, diligencia, ética y confianza.

La denuncia fue interpuesta por la también precandidata presidencial Sondra Macollins, representante del hoy reo, ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

De acuerdo con la versión de Macollins, De la Espriella, quien fuera abogado en su momento del confeso estafador, no le devolvió $5.000 millones de pesos que se le entregó por concepto de honorarios por representarlo pese a que abandonó ser su defensa sin justificación alguna.

Para Macollins, el litigante no cumplió “deberes importantes de la profesión: el deber de la dignidad del derecho, el deber de la representación, el deber de lealtad y el de honradez”.

“Abandonó a un cliente, abandonó el poder sin una verdadera justificación, entre otras cosas”, puntualizó la jurista agregando que dejó evidencia de las supuestas irregularidades en la captura de Murcia como las alteraciones en la fecha de detención y el lugar donde se habría producido.

“La política no puede ser una excusa para pasar por encima de la ética, del derecho. El derecho debe primar las garantías del cliente, deben primar las acciones de un abogado que mantenga la ética, que respete el código disciplinario y pues, con mayor razón, si ese abogado en el pasado ha sido cuestionado y hoy pretende ser el defensor de toda una patria. Si como ha actuado como abogado va a defender la patria, pues hay que tomar acciones”, añadió.

Es de recordar que DMG lavó dinero ilegal y estafó a casi 200.000 personas en Colombia a través de la pirámide que prometía grandes réditos para los usuarios, sin embargo, todo se trató de un robo y muchas de las víctimas a día de hoy aún no han sido reparadas, según detalla la investigación de la Fiscalía.

Por esto, David Murcia Guzmán fue sentenciado a 22 años y 10 meses de prisión. Hasta 2026 lleva 16 años en prisión.