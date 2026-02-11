El general Edwin Urrego, ex comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, rompió el silencio tras su sorpresivo retiro de la Policía Nacional y anunció que acudirá a la justicia para controvertir la decisión que lo apartó de la institución, luego de que el presidente Gustavo Petro lo señalara públicamente de estar vinculado a un supuesto plan para ocultar sustancias psicoactivas en vehículos oficiales.

La salida del oficial se produjo después de que el jefe de Estado afirmara que había ordenado su retiro por presuntas irregularidades relacionadas con la seguridad presidencial. “Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente, no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, aseguró Petro, al sugerir que el hecho buscaba sabotear un eventual encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Frente a estas declaraciones, Urrego calificó su retiro como injusto y basado en información errónea.

En declaraciones a la revista Semana, el general anunció que iniciará acciones legales para defender su buen nombre.

“Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, reveló el uniformado.

“Las acciones legales deben ir de frente a esa hipótesis, frente a esa situación. Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal. Entonces, obviamente, tendría que iniciar acciones legales también en ese sentido”, agregó.

Urrego insistió en que los señalamientos no corresponden a la realidad y aseguró estar sorprendido por la información que, según él, fue entregada al mandatario.

“Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, que no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”, explicó.