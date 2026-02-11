El presidente Gustavo Petro afirmó que ordenó el retiro de un general de la Policía por un supuesto complot en su contra, lo que llevó a que fuentes oficiales identificaran al general Edwin Urrego Pedraza como el alto oficial al que se referiría el mandatario.

Le puede interesar: General Urrego, acusado por Petro de intentar poner droga en su carro: el excomandante de la Metropolitana de Barranquilla lo niega

Durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, el jefe de Estado habló de un supuesto plan en su contra y mencionó la salida de un general de la institución.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, afirmó el presidente Petro.

De acuerdo con fuentes consultadas, el oficial mencionado sería Edwin Urrego Pedraza, quien para el momento de su salida de la Policía era comandante de la institución en Cali.

¿Quién es el general Edwin Urrego?

El brigadier general Edwin Urrego Pedraza es un oficial de alto rango de la Policía Nacional con más de tres décadas de trayectoria en áreas estratégicas de seguridad e investigación criminal.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos clave dentro de la institución, entre ellos la dirección de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la subdirección de esa misma dependencia y las comandancias de la Policía Metropolitana de Barranquilla y Cali.

También ha sido comandante del Departamento de Policía Cundinamarca y ha desempeñado funciones en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, lo que le permitió participar en decisiones relacionadas con la política de seguridad del Estado.

Su trayectoria ha estado ligada principalmente a la policía judicial y la lucha contra el crimen organizado, con experiencia en distintos territorios del país y en cooperación internacional.

En noviembre de 2025, cuando fue allanada la vivienda del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, en el sector Lagos del Caujaral, Urrego era el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Sobre ese procedimiento, el presidente Gustavo Petro afirmó durante un consejo de ministros: “Tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso“.

La respuesta del general Urrego a los señalamientos de Petro

Tras los señalamientos, el general Edwin Urrego negó haber participado en cualquier intento de afectar al presidente o su esquema de seguridad.

“Nunca he intentado realizar un acto deshonesto que afecte mi ética o la honra de la Policía, (...) ni siquiera he tenido cercanía física con el vehículo presidencial. Nunca, eso para mí es una locura”, afirmó en Blu Radio.

El oficial sostuvo que su labor se limitó a tareas de seguridad dentro de los protocolos establecidos.

“Mi labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, (...) pero el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quien no tengo contacto directo”, agregó.

También manifestó su disposición a colaborar con cualquier investigación: “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”.

¿Qué dijo Urrego sobre su papel en el allanamiento a la casa de Benedetti?

Urrego también negó haber tenido relación directa con el allanamiento a la vivienda de Armando Benedetti, aclarando que el procedimiento obedeció a una orden judicial.

Precisó que, aunque era comandante en Barranquilla cuando ocurrió el operativo, su función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial de Bogotá.