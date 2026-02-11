Luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera una denuncia al respecto, el general de la Policía, Edwin Urrego, negó ete miércoles haber intentado poner droga en el carro del mandatario.

“Nunca he intentado realizar un acto deshonesto que afecte mi ética o la honra de la Policía, (...) ni siquiera he tenido cercanía física con el vehículo presidencial. Nunca, eso para mí es una locura”, dijo el alto oficial en la emisora Blu Radio.

Urrego, quien ha ocupado altos cargos en la Dijín y las comandancias de Barranquilla y Cali, dijo que se trata de desinformación del jefe de Estadoi.

“Mi labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, (...) pero el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quien no tengo contacto directo”, agregó.

Para aclarar los señalamientos de Petro, que habló de un supuesto plan para sabotear la supuesta reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el general: “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”.

Y añadió que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE.

Además, desmintió haber tenido relación con el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla, en medio de un proceso que se le sigue al jefe de la cartera política en la Corte Suprema de Justicia, precisando que aunque era el comandante en la capital atlanticense cuando ocurrió el procedimiento, este fue una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana, por lo que su única función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial de Bogotá.

