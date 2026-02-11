Durante un consejo de ministros realizado en Córdoba, a propósito de las emergencias que se presentan en ese departamento por las fuertes lluvias de las últimas semanas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio detalles de lo que será el nuevo impuesto al patrimonio que implementará el Gobierno.

Ávila apuntó que se declarará una nueva emergencia económica, la cuarta de este Gobierno, para poder atender la crisis ocasionada en referencia a las inundaciones en Córdoba y otros departamentos.

Señaló, en cuanto al impuesto al patrimonio, que apuntará a personas jurídicas y que se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a unos $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 uvt, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones.

Recalcó que, por encima de ese umbral, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas tendría una tarifa de 1,2%. El Ministerio de Hacienda informó que este nuevo impuesto afectaría a cerca de 15.000 empresas y permitiría un recaudo estimado de $8 billones.

“Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, dijo Ávila durante el consejo de ministros.

En su intervención, Ávila señaló al Congreso como culpable por hundir la ley de financiamiento presentada por el Gobierno.

Explicó que que la emergencia económica declarada en diciembre obedecía a dos factores: primero, la decisión del Gobierno del expresidente Iván Duque de no incrementar el precio de la gasolina y abrir una brecha entre el precio internacional y el precio interno; y segundo, la deuda que contrajo el gobierno anterior para enfrentar la pandemia.

“En ese contexto de complejidades se dio el debate para la aprobación de la ley de presupuesto. El Congreso de la República aprobó $546 billones, para lo cual se hizo un primer esfuerzo de reducir en cerca de $10 billones el presupuesto inicialmente estimado. Esto implicó, de entrada, un ejercicio de restricción presupuestal para llegar a un acuerdo en el Congreso”, declaró Ávila.