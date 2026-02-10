Miguel Uribe Londoño anunció este martes el reinicio de su camino hacia la Presidencia de la República, ratificando su decisión de inscribirse como candidato para la primera vuelta electoral, con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

En medio de su intervención, el empresario lanzó duros dardos al partido Centro Democrático, a quien acusó de darle la espalda tras el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay.

“Mi candidatura no es producto de un duelo. La justificación principal es que las ideas y el programa de mi hijo Miguel no están siendo representados hoy en el debate político. De hecho, la voz y las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces”, señaló.

En este sentido, señaló: “El jefe del partido dio la orden de que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso. Fue una injusticia”.

El candidato planteó una visión clara de seguridad integral basada en tres principios: protección, orden y justicia, condiciones para garantizar dignidad, empleo, acceso a educación y salud, seguridad alimentaria, estabilidad económica y respeto por los derechos humanos.

“La seguridad no se construye arrodillándose ante los delincuentes ni con brutalidad sin criterio. Se construye con autoridad legítima, instituciones fuertes y resultados reales para la gente”, afirmó.

“Hay que generar riqueza para repartirla. El Estado debe servir, no enredar”, agregó

El anuncio contó con el respaldo de Pedro Adán Torres, presidente del partido Demócrata Colombiano, quien afirmó que el aval otorgado responde a una decisión política y ética.

“Respaldamos esta candidatura porque creemos en una Colombia donde la justicia social y la inclusión de las comunidades étnicas dejen de ser retórica y se conviertan en política pública real, construida desde los territorios”, expresó.