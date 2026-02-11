Aunque las lluvias han cesado en los dos últimos días y los niveles de los ríos en el departamento de Córdoba registran leves disminuciones, la alerta sigue vigente entre la ciudadanía, que entre otras cosas le teme a las descargas de Urrá.

Cerca de 58 mil hogares están damnificados en 24 de los 30 municipios de Córdoba tanto en su zona rural como la urbana a raíz de los frentes fríos con los que se despidió enero y llegó el mes de febrero.

Entre las afectadas está Aida Luna, quien habitaba una casa en el occidente de Montería, pero que desde el martes pasado está en uno de los 15 albergues habilitados en la zona urbana. Ella reconoce el impacto del frente frío, pero también cree que las descargas de Urrá contibuyeron a la emergencia. “Quedamos en la calle, sin nada, solo con la ropa con la que salimos y por eso no tenemos tranquilidad”.

En municipios como Lorica, San Pelayo, Cereté y la capital Montería aún hay zonas inundadas, pero en esta última empiezan a disminuir las aguas porque además de no haber llovido la misma tierra ha empezado a absorber esas aguas, en especial en los sectores de humedales que incluso bordean la zona urbana.

Drenaje

Además, desde las 11:00 de la mañana de ayer la Alcaldía de Montería puso en marcha un sistema de drenaje desde la estación La Ribera hacia el río Sinú, con bombeo continuo de 100 litros por segundo.

Esta medida, que fue dada a conocer por el alcalde Hugo Kerguelén García busca evacuar aproximadamente 9.000 metros cúbicos de agua cada 24 horas.

Con ello la administración contribuye a la reducción progresiva del nivel de agua represada en distintos barrios de la Comuna 2.

“Esta es una acción técnica pensada en la gente. Menos agua represada significa más tranquilidad en los hogares y mejores condiciones para avanzar en la recuperación de nuestros barrios”, dijo Kerguelén.

Los sectores que se verán beneficiados con el drenaje son Las Viñas, Campo Alegre, Villa Real, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro, Puente I, El Amparo, La Ribera, Holanda y Casita Nueva.

La reducción de las inundaciones en los barrios llena de esperanza a los pobladores, algunos de los cuales han empezado a regresar a sus casas a ver lo que el agua les dejó.

Impacto negativo

Córdoba es el departamento más afectado del país con este fenómeno climático atípico en tanto que tiene cerca de 58 mil familias damnificadas, además de 157 mil hectáreas impactadas por las corrientes de agua que también se llevaron los sembrados, 160 vías destruidas, 15 puentes, 4.023 viviendas destruidas y otras 3.615 afectadas.

Además, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda esta emergencia agrava la situación habitacional en Córdoba, donde de 10 hogares seis tienen ese déficit.

El impacto en la ganadería, que es la vocación más importante de Córdoba, también es grande. De acuerdo con los registros del Ministerio de Agricultura hay afectados 202.950 bovinos.

En lo que al sector educativo se refiere los impactos negativos de las intensas lluvias se evidencian en las afectaciones en 230 instituciones educativas, entre ellas sedes. Habrá recuperación de clases y evalúan la entrega de canastas alimentarias para mantener el PAE durante esta emergencia.

En salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió del riesgo de proliferación del dengue en las zonas afectadas por las inundaciones, siendo la población infantil la más afectada.

Colaboración masiva

En medio de estas emergencias la colaboración y la unión ciudadana se han hecho evidentes en favor de los cordobeses. Además de las donatones que ellos mismos han promovido, también lo están haciendo las alcaldías de Sincelejo y Cartagena, fundaciones, clubes y la Diócesis de Sincelejo, entre otros.

Se espera en las próximas horas la llegada a Montería de 1.000 mercados y 1.000 kits de aseo procedentes de Sincelejo, y 6 toneladas de agua potable y 17.5 toneladas de alimentos desde Cartagena.

Los censos en todo el departamento siguen en construcción y para el caso de Montería los damnificados que no están en albergues deben acercarse al Centro Cultural Guillermo Valencia para reportarse.

Desde este miércoles este lugar estará única y exclusivamente dispuesto para los damnificados procedentes de la zona rural que se encuentren en la cabecera urbana de Montería bajo la modalidad de autoalbergue.

Policía refuerza la vigilancia en barrios

Con el fin de fortalecer la seguridad en los sectores más impactados por las inundaciones ocasionadas por los frentes fríos atípicos que afectan a la capital cordobesa, la Policía Metropolitana de Montería activó un plan especial de vigilancia y patrullaje estratégico mediante unidades fluviales.

Las labores, de acuerdo con el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana, se concentran principalmente en los barrios Vallejo, El Dorado, El Poblado, La Ribera, República de Panamá, El Níspero, Los Colores, Rancho Grande y La Palma, así como en las zonas conocidas como Altos de Cannan y Villa Petro, donde los uniformados recorren cada calle y cada zona afectada en la que rige toque de queda.