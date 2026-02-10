Como quiera que el presidente Gustavo Petro ha insistido en la gran responsabilidad de Urrá en los problemas de inundaciones que afronta el departamento de Córdoba en estos momentos, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara le respondió con la pregunta: “¿Quién maneja a Urrá?”.

Lo hizo poco antes del mediodía de este martes 10 de febrero, justo antes de ingresar a la continuación del Consejo de Ministros que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Montería desde la noche del lunes.

Acto seguido Zuleta continuó preguntándose que durante los cuatro años de gobierno del presidente Petro quién ha manejado a Urrá.

“Yo no quiero generar debates con el Presidente porque yo respeto el fuero del presidente. Que yo no haya votado con el presidente Petro no quiere decir que yo esté en contra del presidente Petro, porque algunos de ustedes que están acá saben que hay comunidades que no votaron conmigo, pero cuando llega la presencia de la Gobernación de Córdoba llega a la gente del departamento de Córdoba. Aquí no se puede entrar a buscar culpables aguas arriba cuando es el mismo Gobierno nacional quien tiene el control absoluto de la junta directiva con cinco miembros y la controla principalmente Hacienda y Minas”.

Agrega el gobernador que “si han pasado cuatro años y tienen el Ideam y Urrá que la controla el Gobierno nacional ahora por qué van a buscar el culpable aguas arriba. Fue un hecho atípico donde recibimos lluvias por el sur, por el norte, llovieron más de 250 milímetros en dos o tres días, que es lo que llueve en dos meses de lluvias. Aquí más bien la reflexión es ¿de qué le ha servido Urrá durante estos cuatro años al departamento de Córdoba si pagamos las tarifas más altas de energía?“.

Finalmente, Zuleta Bechara dijo que no es momento de debates ni de señalamientos “porque yo como gobernador no voy a permitir que sigan estigmatizando al departamento de Córdoba que tanto ha sufrido por los grupos ilegales”.