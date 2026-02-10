Aunque los niveles del río Sinú han registrado una leve disminución, las alertas en territorio cordobés y en especial en su capital Montería, siguen encendidas porque por cuenta de las descargas de la hidroeléctrica Urrá que podrían aumentar.

La misma empresa notificó a través de un comunicado que los aportes al embalse habían aumentado debido a precipitaciones en la cuenca aportante.

Frente a esto, el alcalde Hugo Kerguelén anunció la evacuación preventiva de los barrios La Esperanza, Manuel Jiménez y Aurora ante la inminente llegada de las aguas que vienen desde el sector de La Caimanera y que ya se están acercando a esta zona.

El mandatario hizo presencia en esos sectores y fue enfático en reiterarles a sus habitantes que por encima de cualquier bien material está la vida.

“Entendemos sus preocupaciones, sabemos lo que significa dejar sus hogares, pero estamos enfrentando una situación provocada por la fuerza de la naturaleza. Primero está la vida; lo material lo recuperamos entre todos”, expresó.

Agregó que la situación se ha tornado crítica debido al rompimiento registrado en el sector de Las Palomas, lo que permitió el ingreso de un gran volumen de agua que permanece represada en las comunas 1 y 2.

“Esto no es un juego. El agua está ahí y no la podemos controlar. Tenemos que prepararnos ante cualquier eventualidad para poder evacuar sin contratiempos. Estamos a tiempo de hacer una evacuación organizada”, señaló.

De momento, en Montería están inundados unos 12 barrios, además de la zona rural, pero la emergencia por este fenómeno climático atípico ha impactado a 24 de los 30 municipios de Córdoba y con ello en 150 mil personas que integran algo más de 45 mil hogares, según reportes del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

A esto se suman los cinco fallecidos, tres de ellos en el municipio de Los Córdobas, y las pérdidas de más de 40 mil hectáreas de cultivos y al menos unas 2 mil reses y otros animales. Los perros y gatos que han rescatado reciben atención y protección en albergues donde también necesitan alimentos y medicamentos para ellos. Desde Cartagena, la Alcaldía envió ayudas y personal veterinario en dos unidades móviles de atención, mientras que de Bogotá esperan la llegada de 10 toneladas recolectadas. También continúan activas las donatones de la Gobernación de Córdoba y de la Alcaldía de Montería.

De otra parte, el gobernador Zuleta Bechara denunció en el PMU que están haciendo proselitismo político con la emergencia.

“Me han llegado mensajes y preocupaciones de comunidades que dicen que en algunas zonas quieren hacer proselitismo político con la emergencia. Y el mensaje que quiero dar es claro: este no es momento de sacar provecho político de la emergencia. Le solicité a la señora Procuradora Regional activar un plan. Este es un momento de solidaridad, de humanidad y de actuar con responsabilidad”, dijo.

Cortesía Inundaciones masivas en Montería.

También informó el trabajo de recuperación vial que adelantan en el tramo Montería–Arboletes, específicamente en el corredor entre los municipios Canalete – Los Córdobas, que es uno de los 70 afectados, además de 60 puentes con daños.

En otros municipios de Córdoba, las afectaciones siguen; mientras en algunos están a la espera de que las aguas salgan, en otros que sea la tierra la que las absorba, en especial en muchas zonas de Montería donde además hay ciudadanos que se han apostado en las riberas del Sinú a rezar para que no ocurran más emergencias.

A Montecristo y Arenal del Sur, en Bolívar, ya llegaron las ayudas de la Gobernación para atender a los más de 1.300 damnificados. La Ungrd también envió nuevas ayudas a Montería y Riohacha.

Recolectan más de 30 toneladas de ayudas en el Atlántico

Las autoridades en el Atlántico y Barranquilla mantienen habilitados dos centros de acopio para recibir insumos como alimentos, ropa o medicamentos, que serán entregados a las familias en Córdoba en los próximos días.

En ese sentido, la Gobernación informó que a la fecha se han recolectado cerca de 10 toneladas de insumos en el centro de ayudas dispuesto en la Galería de la Plaza de la Paz. En este punto, la recolección de ayudas estará habilitada hasta el día martes 10 de febrero, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Por otro lado, el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Barranquilla dio a conocer que se van a enviar cerca de 20 toneladas de insumos a Córdoba esta semana. Al respecto, Sandra Henríquez, asesora del proyecto, confirmó que “la entrega de ayudas va a estar habilitada en la sede principal del Banco de Alimentos, ubicada en la Calle 53C - #31-121, de manera indefinida, entre las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.”.