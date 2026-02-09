El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, entregó nuevos detalles sobre la crisis generada por las lluvias en más de 24 municipios. El mandatario departamental afirmó que las inundaciones han afectando a más de 45,000 familias y dejado un total de más de 120.000 personas damnificadas.

Además, Zuleta indicó las inundaciones han alcanzado a más de 200 barrios, 300 veredas y 100 corregimientos. De igual manera, en Montería – la capital – al menos 13 barrios se encuentran totalmente inundados.

Las autoridades señalan que hasta el momento, las lluvias torrenciales han cobrado la vida de al menos cinco personas. Además, se calcula que se han perdido más de 40.000 hectáreas de cultivos.

El gobernador también manifestó que se han registrado afectaciones en más de 70 vías principales, instituciones educativas y cerca de 60 puentes en todo el departamento de Córdoba.

De acuerdo con Zuleta, lo ocurrido en Córdoba se debe a “un frente frío proveniente del Caribe y un fenómeno atmosférico de la Amazonía que cruzó hacia la región Andina”.

Ante las especulaciones sobre el impacto de las descargar del embalse de Urrá, el funcionario aseguró que no se debe llamar a alarmas en la comunidad, pues si bien los niveles de los ríos Sinú y San Jorge han aumentado, esto no sería solo por las descargas sino también por las lluvias intensas en toda la cuenca.

“No es momento para señalamientos, ni controversia, es momento para unirnos para que juntos salgamos de la situación que hoy vive Córdoba y otras regiones del país”, afirmó.

Ante esta emergencia, Erasmo Zuleta hizo un llamado al presidente Petro para que haga presencia en el departamento.

Horas después se conoció que el jefe de Estado citó a todos los ministros y otros miembros de su gabinete a las 3:00 de la tarde de este lunes en el Comando Aéreo de Transporte Militar - Camilo Daza (CATAM), y de allí partirán para Montería.