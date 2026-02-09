Ante las emergencias por las lluvias que se han registrado en el departamento de Córdoba, que han dejado cientos de familias damnificadas, desde el Atlántico se ha activado la recolección de ayudas humanitarias para ayudar a las personas que lo han perdido todo.

La Andi, en conjunto con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, activaron un mecanismo en el departamento del Atlántico para la recolección de alimentos y otros elementos.

“La Andi, su Fundación junto con Abaco hemos activado esta campaña con la convicción de que unidos podemos ayudar y expresar nuestra solidaridad. Todos podemos contribuir a apoyar a las familias que hoy enfrentan dificultades. Invitamos a más empresas y ciudadanos a sumarse a esta iniciativa”, afirmó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

La recolección de alimentos y de productos de aseo se realiza en la sede del Banco de Alimentos en Barranquilla, ubicada en la Calle 53 C # 31 - 121.

Andi Elementos que puede donar para ayudas humanitarias.

Por su parte, la Región Administrativa y de Planificación Caribe de Colombia (Rap Caribe), también informó que está recolectando ayudas para los damnificados del departamento de Córdoba.

“Estamos recolectando alimentos no perecederos, implementos de aseo y artículos básicos para las familias afectadas por las lluvias. Esta campaña representa una gran movilización solidaria que fortalece los lazos de hermandad y cooperación en nuestra región. Porque cuando el Caribe enfrenta momentos difíciles, su gente se une y demuestra el poder de la solidaridad”, publicó la entidad en sus redes sociales, acompañado de un video que explica cómo y qué puede llevar.

El centro de recolección de ayudas de la Rap Caribe está ubicado en la Galería de la Plaza de la Paz, y puede asistir entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., hasta el 10 de febrero.