La familia de James Van Der Beek ha logrado recaudar más de un millón de dólares para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense, quien falleció el miércoles a los 48 años tras padecer cáncer de colon.

La cuenta GoFundMe se abrió horas después de anunciarse la muerte del actor para brindar apoyo a la familia, que se enfrenta una situación crítica por los elevados costos de atención médica del protagonista de ‘Dawson’s Creek’ (‘Dawson crece’).

“La familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él”, reza la descripción de la cuenta de fondos.

El dinero recaudado “ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños”, continúa la página.

Van Der Beek comenzó a colaborar el año pasado con un proyecto web para vender recuerdos de la serie que lo catapultó a la fama, incluyendo vestuario y escenografía, en un intento por pagar las costosas facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer.

El actor reveló en noviembre de 2024 que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente ‘Dawson’s Creek’, que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.