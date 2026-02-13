Este viernes 13 de febrero de 2026 trae consigo una carga energética especial que, según la reconocida astróloga Mhoni Vidente, favorece la liberación de bloqueos emocionales y la llegada de nuevas oportunidades en distintas áreas de la vida.

Leer más: Rata y Valentina eliminaron a Rosa y Gero y se metieron en la semifinal del Desafío Siglo XXI

La vidente destaca que la vibración astrológica de este día impulsa a diversos signos a dejar atrás envidias, chismes y preocupaciones para dar paso a un fin de semana más estable tanto en el amor como en las finanzas.

Aries

Se encuentran con la fortuna de su lado en lo económico, lo que sugiere que es un buen día para concretar compras importantes o planear viajes. En el terreno amoroso, Mhoni Vidente recomienda evitar peleas por celos infundados para preservar la armonía con la pareja.

Tauro

La jornada se presenta con sorpresas positivas, desde regalos inesperados hasta momentos de alegría. Sin embargo, se advierte la necesidad de cuidar los niveles de estrés y mantener la calma frente a las exigencias laborales. En lo sentimental, las relaciones con signos de tierra como Virgo o Capricornio podrían llenarse de detalles especiales.

Le puede interesar: Spider-Noir: tráiler oficial y fecha de estreno de la serie protagonizada por Nicolas Cage

Géminis

Vivirán un día intenso en el ámbito profesional, con posibilidades de cerrar contratos o concretar acuerdos anhelados. Mhoni aconseja prestar atención a la salud, especialmente a la garganta y los pulmones, en medio de los cambios climáticos que caracterizan esta época.

Cáncer

Las predicciones señalan un avance hacia la materialización de sueños largamente anhelados. Además, un familiar podría buscar su consejo en temas económicos, y en el amor se vislumbra la llegada de una nueva y significativa conexión.

Leo

Se encontrará en un momento de liderazgo y dominio personal, ideal para solicitar ascensos o destacarse en su entorno laboral. Aun así, se recomienda moderación con excesos en comidas y bebidas durante eventos sociales del fin de semana.

Lea además: Ryan Reynolds defiende a Blake Lively en caso de acoso sexual contra Justin Baldoni: “Depredador tóxico”

Virgo

La estabilidad emocional y sentimental está cada vez más cerca, incluso con la posibilidad de reconciliaciones del pasado. Mhoni Vidente aconseja aceptar disculpas sinceras, pero no volver a relaciones que ya han terminado.

Libra

Experimentará buena suerte tanto en lo social como en el ámbito económico, con chances de recibir dinero extra o avances en trámites importantes.

Lea acá: Niño futbolista se hizo viral por decir a quién le iba a dar su premio en efectivo: “Se la voy a mandar a mi mamá”

Escorpio

Vive un proceso de transformación profunda. Este viernes podría marcar el inicio de una nueva etapa profesional. La intuición será su mejor aliada para tomar decisiones económicas. En el terreno afectivo, se avecinan momentos intensos y apasionados.

Sagitario

Tendrá oportunidades relacionadas con viajes o estudios. En el trabajo, se vislumbran reconocimientos. El amor se fortalece con muestras de compromiso. Es importante cuidar la energía y evitar distracciones innecesarias.

Capricornio

Enfrentará decisiones relevantes en el ámbito financiero. Se recomienda prudencia en gastos y contratos. En lo emocional, el diálogo será clave para mantener estabilidad en la pareja. La salud mejora con hábitos más equilibrados.

Lea además: Westcol realizó transmisión solidaria de 10 horas para ayudar a damnificados por inundaciones en Córdoba

Acuario

La creatividad y las ideas innovadoras abrirán puertas laborales. También podría concretarse un proyecto que llevaba tiempo en espera. En el amor, se favorecen nuevas relaciones. Es buen día para iniciar cambios positivos.

Piscis

Recibirá señales de prosperidad económica y soluciones a problemas recientes. La energía espiritual estará elevada, facilitando decisiones acertadas. En el plano sentimental, habrá claridad sobre lo que realmente desea en una relación.