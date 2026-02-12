El creador de contenido Westcol realizó este pasado miércoles 11 de febrero una transmisión en vivo de 10 horas con el objetivo de recaudar fondos para las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba, una de las regiones más golpeadas por la actual crisis invernal en Colombia.

La iniciativa del streamer surgió como respuesta a la emergencia provocada por el desbordamiento de ríos y las fuertes lluvias en Córdoba, que han causado pérdidas materiales y afectaciones a cientos de comunidades.

La jornada se desarrolló desde las 2:00 p. m. a través de los canales habituales del influenciador. Según explicó, los recursos recaudados durante la transmisión serán destinados íntegramente a los damnificados.

“Todo será donado directamente a todas las familias afectadas en Córdoba. Mucha fuerza a todos los afectados”, escribió Westcol.

El streamer también señaló que las donaciones se transformarán en productos y víveres básicos, que serán distribuidos mediante convenios con supermercados de la región para garantizar la entrega efectiva de la ayuda: " Estaremos mandando donaciones a cuentas directas de los convenios con los supermercados que están apoyando".

Así avanzan las ayudas humanitarias en Córdoba

Mientras se desarrollan iniciativas ciudadanas y digitales, las autoridades han intensificado la entrega de ayudas humanitarias en el departamento.

Según informó Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno ha distribuido más de 80 toneladas de ayuda en Córdoba y otros departamentos afectados por el frente frío.

Las entregas incluyen kits de emergencia, colchonetas y alimentos, en coordinación con la Fuerza Pública y organismos de socorro. Además, se han autorizado tres puentes militares —dos en Antioquia y uno en La Guajira— para mejorar la movilidad en zonas aisladas.

El mayor Hugo Gómez, director de la Defensa Civil en Córdoba, explicó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo fue activado desde el inicio de la emergencia y que las ayudas se han entregado de manera coordinada entre entidades nacionales y locales.

El funcionario destacó la solidaridad ciudadana, que inicialmente se manifestó con donaciones de alimentos y mercados, y recomendó canalizar las ayudas a través de las oficinas municipales de gestión del riesgo para asegurar su distribución en veredas y comunidades apartadas.

En Bogotá, el Concejo de la ciudad habilitó desde el 12 de febrero puntos de recolección de donaciones. Los ciudadanos pueden entregar alimentos no perecederos, ropa, artículos de aseo y elementos de primeros auxilios, que serán enviados al Centro Nacional de Logística de la UNGRD para su traslado a Córdoba.