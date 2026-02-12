El decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Córdoba, Isidro Suárez Padrón, sostuvo que por consecuencias de las lluvias atípicas no hay producción agrícola y pecuario en el departamento y el desabastecimiento será inminente.

El académico, con cualificación doctoral y experiencia en temas de productividad agrícola y fitomejoramiento, sostiene que el impacto negativo de las inundaciones y las lluvias han atrasado los cultivos, la producción bovina y de aves de corral.

“Este fenómeno tendrá un fuerte impacto en el corto y mediano plazo, las ayudas que se distribuyen a los damnificados son momentáneas y por ello es necesario implementar estrategias para recuperar algo de la seguridad alimentaria en nuestra región, porque no se puede producir toda vez que las áreas cultivables están bajo agua”, sostuvo el académico e investigador unicordobés.

Propuesta

Propone entonces el ingeniero agrónomo estrategias de abastecimiento con la participación del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, y que podría materializarse con la instalación de centros de acopio de alimentos para distribuir a las familias que lo requieran.

Sugiere además que, una vez evacúen las aguas, avanzar con los estudios que conlleven a establecer cuál es el tiempo que los suelos permanecerán improductivos, para definir mecanismos de reparación y posterior producción en las áreas que lo vayan permitiendo. En este sentido agrega que muchos suelos no seguirán siendo aptos para determinadas actividades agrícolas.

“Creemos necesario también reordenar la producción agrícola para el futuro, es decir, establecer dónde debemos sembrar de tal forma que no dependamos de la susceptibilidad de los embates de la naturaleza y nos veamos abocados a repetir una situación como la actual”, precisó el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Unicórdoba.

El profesor Isidro Suárez Padrón y sus colegas investigadores conforman la mesa científica y estratégica que la Universidad de Córdoba dejó a disposición de la institucionalidad local y regional, con el fin de tomar decisiones en el actual momento y posterior a la emergencia del invierno atípico.