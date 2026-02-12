Debido a las graves afectaciones ocasionadas en 24 municipios del departamento de Córdoba por las más recientes lluvias, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una intervención preventiva con el propósito de vigilar y garantizar la adecuada atención a las más de 140.000 damnificados.

Ante la emergencia, el organismo de control solicitó a la Alcaldía de Montería, así como a la Gobernación de Córdoba y a los organismos de gestión del riesgo un informe detallado sobre las acciones adelantadas para mitigar el impacto de las lluvias, especialmente en los sectores ribereños y zonas vulnerables que han reportado inundaciones, pérdida de enseres y afectaciones en vías y servicios públicos.

Además, requirió información precisa sobre la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el censo actualizado de familias damnificadas, la disponibilidad de ayudas humanitarias, los planes de contingencia frente a nuevas y eventuales crecientes de los tres afluentes que generaron la emergencia y las medidas preventivas adoptadas en instituciones educativas y centros de salud.

La Procuraduría hizo un llamado a las autoridades para que se priorice la atención integral a niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

Asimismo, indicó que mantendrá una vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos destinados a la emergencia.