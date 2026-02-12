Al tiempo que en el departamento de Córdoba mantienen, de acuerdo con el más reciente reporte del Ideam, la alerta roja en la cuenca baja del río San Jorge, debido a las condiciones hidrológicas actuales y las afectaciones que se registran por los altos niveles en este afluente, se conocen de nuevas afectaciones y de controles de emergencia en otras zonas.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental reportan el rompimiento de la margen izquierda del río San Jorge, afectando directamente a la comunidad rural de Nueva Esperanza, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde “se ha presentado un considerable impacto por el ingreso de agua”.

Igualmente persiste la alerta roja en el municipio de Ayapel por el ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes en Cara e’ gato y Los Arrastres y aumentos en el nivel del río San Jorge a la altura del corregimiento Marralú.

El Ideam también indica que la cuenca alta del río San Jorge pasó a alerta naranja; aunque hay una disminución del nivel de riesgo frente a la alerta roja, se debe mantener la vigilancia permanente ante posibles cambios súbitos en el comportamiento del afluente.

Controlan un chorro en Lorica

Pero en el municipio de Lorica hay, de momento, un parte de tranquilidad porque lograron, con la ayuda de voluntarios de los corregimientos Los Monos, Palo de Agua, Nariño y Cotocá Arriba, controlar un boquete de 40 metros que cedió ante la fuerte corriente del Sinú, en inmediaciones de Cotocá Arriba.

Con los materiales que la alcaldía de Lorica dispuso, fueron cuatro días de labores continuas, para armar la barrera, al estilo de una corraleja o también conocido como tablestacado, con madera y costales rellenos con balasto.

Es el segundo boquete del río Sinú que logran cerrar en Lorica.

El alcalde Carlos Mario Manzur destacó el inquebrantable esfuerzo humano, a pesar del agotamiento.