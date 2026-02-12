El Gobierno nacional declaró, mediante el decreto O15O del 11 de febrero de 2026, el estado de emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos afectados por las lluvias asociadas a los frentes fríos.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, se lee.

En ese sentido, establece que el Gobierno “adoptará mediante decretos legislativos todas aquellas medidas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”.

Además, señala que se convocará al Congreso de la República para el décimo día siguiente al vencimiento del cese del estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de que se realice el control político sobre el ejercicio de las facultades extraordinarias del Gobierno nacional.

Explica que la declaratoria de la emergencia responde a las afectaciones que sufrió la región Caribe colombiana por un evento hidrometeorológico atípico, asociado al desplazamiento latitudinal anómalo de un frente frío, entre el 1 y el 6 de febrero.

“Entre el 1 y 6 de febrero de 2026 fue advertido que los acumulados de precipitación registrados en amplios sectores de la región Caribe superaron entre, aproximadamente, el 130 % y más de 180 % del valor promedio esperado para el mes completo”, se lee.

Agrega que con base en el consolidado nacional de reportes de afectación por lluvias para el periodo comprendido entre el 27 de enero y el 6 de febrero, emitido por la Sala de Crisis de la Ungrd, se reportaron 65 emergencias, entre las cuales se encuentran: 53 eventos de inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera en 61 municipios de ocho departamentos del país.

Estas emergencias dejaron afectaciones en 69.235 familias y 252.233 personas, con un saldo de 10 fallecidos y tres heridos, según cifras de la Ungrd.

El departamento con mayor afectación es Córdoba, con 21 eventos, 169.445 personas y 48.356 familias afectadas, con 3.618 viviendas averiadas, 4.072 destruidas, 81 vías, 14 puentes peatonales, 36 vehiculares, 33 acueductos y 49 centros educativos.

Juandi Drone / Gobernación de Córdoba Río Sinú en Córdoba.

Le siguen Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.

Las inundaciones fueron el evento más crítico, concentrando la mayor cantidad de personas y familias afectadas, así como la mayoría de los daños en viviendas e infraestructura, dice el decreto citando a la Ungrd.