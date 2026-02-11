La generadora de contenido Andrea Valdiri se sumó a las muestras de apoyo a los damnificados de la ola invernal en del departamento de Córdoba. La modelo afirmó que dejará de lado sus preparativos para las fiestas de Carnaval de Barranquilla – que se realizarán desde el 14 hasta el 17 de febrero – y se enfocará en la recolección de alimentos y elementos básicos para las personas que lo necesitan.

Leer más: Desde las parroquias del Atlántico se enviaron 15 toneladas de ayuda a los damnificados en Córdoba

De acuerdo con la barranquillera no es momento para celebraciones, por lo que busca brindar el apoyo necesario a las personas afectadas por las inundaciones en más de 24 municipios de Córdoba.

Captura de video

La ‘influencer’ ha utilizado sus redes sociales para convocar a personalidades, amigos y seguidores a realizar donaciones de productos como alimentos, agua y elementos de primera necesidad. Entre las personalidades que le brindaron apoyo se encuentra la cantante de música vallenata, Ana del Castillo.

“Vamos a llevar camiones de comida con ternerito, la familia, unos amigos allegados. Todos nos reunimos: colchones, zapatos, comida, pañales. Vamos a llevar de todo un poquito porque Córdoba nos necesita y es la prioridad”, dijo a través de redes sociales.

No olvide leer: Procuraduría requirió planes de acción urgentes para mitigar los impactos en la salud por la emergencia en Córdoba

Luego de una ardua convocatoria y trabajo liderado junto a su familia, la barranquillera logró enviar dos camiones cargados de suministros hasta la zona en crisis.

Otras figuras de la farándula nacional que han dado aportes son Luis Alfonso, Manuel Turizo y Yeferson Cossio.

FND proponen usar $6 billones de regalías no ejecutadas para atender emergencia

La Federación Nacional de Departamentos (FND) planteó destinar más de $6 billones provenientes de saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías como alternativa para afrontar la crisis económica y ambiental generada por las fuertes inundaciones que afectan a la región Caribe y Pacífica.

Lea también: Emergencia en San Pelayo, Córdoba, por la ruptura de un boquete del río Sinú

Asimismo, la iniciativa fue presentada por el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro. La propuesta busca ser una medida temporal que permita financiar la atención, mitigación y recuperación de las zonas afectadas sin comprometer los recursos de las entidades territoriales.

Zuleta explicó que los recursos disponibles provienen de partidas sin ejecutar en los sectores de Ambiente, por cerca de $1,5 billones, y en Ciencia, Tecnología e Innovación, por aproximadamente $4,6 billones, y podrían reorientarse hacia la gestión del riesgo, la atención de desastres naturales y la protección del sustento de las comunidades impactadas.

No olvide leer: Aumentan los fallecidos en Córdoba a causa de las inundaciones

Además, el gobernador destacó que la propuesta respeta la autonomía territorial y previene efectos negativos sobre los ingresos departamentales, así como problemas colaterales como el aumento del contrabando de licores y cigarrillos.

“Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que, en virtud de la misma, se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar la autonomía territorial ni los ya limitados ingresos de los departamentos”, expresó.