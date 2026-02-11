El municipio de San Pelayo, concretamente el corregimiento El Obligado, se encuentra en emergencia por las inundaciones que se han registrado en las últimas horas y que han sido ocasionadas por las corrientes del río Sinú.

Informaciones de la ciudadanía dan cuenta que el río abrió un boquete y por este filtra sus aguas hacia esta zona poblada, por lo que piden ayuda para que les colaboren con costales, tierra, pala y demás elementos que les permitan construir un muro de contención y poder hacerle frente a la emergencia.

Este corregimiento se suma en San Pelayo a otras zonas rurales que también están afectadas como lo son Cañoelar, Buenos Aires, El Bálsamo y Sabana Nueva.

William Cavadía, alcalde de San Pelayo, confirmó la emergencia que afrontan desde la 1:30 de la madrugada.

El rompimiento del río Sinú se registró a la altura del sector La Corocera, en el corregimiento El Obligado.