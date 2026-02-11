La grave emergencia en la que está sumergido el departamento de Córdoba a raíz de las inundaciones provocadas por dos frentes fríos sigue cobrando vidas humanas.

En la noche del martes 10 de febrero, los organismos de socorro que hacen presencia en el territorio lograron rescatar el cuerpo de José Miguel López Doria en el sector La Madera, del municipio de San Pelayo.

El joven, junto a su hermano José Alfonso, se encontraba en su tierra cuando venía una creciente del río y ellos, en su afán por salvar sus vidas, se montaron en dos caballos para huir, pero la fuerza de las aguas los alcanzó y desaparecieron al igual que los animales.

Tras dos días de búsqueda, ya fue ubicado uno de los muchachos —que es el menor de edad— a unos cuatro kilómetros aguas abajo del sitio del cual partieron.

Cortesía Los hermanos José Miguel López Doria y José Alfonso murieron tras ser arrastrados por una creciente del río en el municipio de San Pelayo, Córdoba, en medio de la emergencia por inundaciones.

Uno de los animales ya había sido encontrado muerto horas antes.

Ante este caso, que eleva a cuatro la cifra de personas fallecidas en Córdoba en medio de esta emergencia, las autoridades reiteran el llamado urgente a no intentar cruzar ríos, caños o zonas inundadas, ya sea a pie, en motocicleta o a caballo, debido al alto riesgo por las fuertes corrientes.

Además, desde el Puesto de Mando Unificado en Córdoba informan que se mantiene la alerta máxima por el tránsito de creciente del río Sinú en los municipios de Montería, Lorica, Cereté, San Pelayo, Cotorra y San Bernardo del Viento, por lo que reiteran el llamado a las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas del Sinú o en zonas inundables a evacuar.