La junta directiva de la Hidroeléctrica Urrá informó la designación del ingeniero Enrique Kerguelen Méndez como presidente encargado, tras la renuncia de Juan Acevedo, quien dejó el cargo luego de los cuestionamientos del Gobierno por los vertidos y las inundaciones registradas en Córdoba.

Kerguelen Méndez es ingeniero civil egresado de la Universidad de los Andes y cuenta con un Magíster en Ingeniería Civil, con especialización en el Área Estructural y Sísmica de la misma institución.

Asimismo, su trayectoria profesional incluye participación en la Unidad de Aguas del departamento de Córdoba y en la Fundación Oleoducto de Colombia, así como en distintos cargos de responsabilidad en el sector privado.

“La incorporación del nuevo presidente (e) a URRÁ se produjo en 1996 como asesor e interventor de los programas de calidad de aguas, hidrología e hidráulica en el embalse de URRA y el río Sinú”, se lee en el comunicado.

Finalmente, de acuerdo con la empresa, su experiencia en estos proyectos fue determinante para su postulación. Desde 2013, se desempeñaba como jefe de sección de planeamiento operativo en la misma compañía y, en julio de 2020, asumió el cargo de gerente técnico ambiental, función que ejerce hasta la actualidad, detalló la generadora.