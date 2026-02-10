Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia al cargo de Primer Suplente del Presidente de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., posición que ocupaba desde el pasado 28 de mayo de 2025. La decisión no implica su desvinculación de la empresa, sino únicamente su retiro de esa responsabilidad directiva.

La renuncia se conoció horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la apertura de una investigación penal por las afectaciones derivadas de la actual emergencia invernal en el departamento de Córdoba.

Asimismo, durante el consejo de ministros realizado en la noche de este lunes 9 de febrero, el mandatario afirmó que entre los años 2020 y 2024 la hidroeléctrica habría excedido los niveles máximos de operación autorizados, a pesar de advertencias reiteradas y estudios técnicos emitidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

La salida de Acevedo del cargo fue solicitada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. El documento tiene fecha del 10 de febrero, coincidiendo con la reunión programada de la junta directiva de la compañía.

Por otro lado, en la carta de renuncia, Acevedo explicó que su decisión responde a una reflexión personal, institucional y ética. Señaló que su retiro busca evitar que su permanencia en el cargo distraiga la atención frente a la emergencia que atraviesa la región y afecte la estabilidad de la empresa.

“No es mi intención polemizar ni confrontar al señor presidente, considero que lo más responsable es apartarme del encargo y permitir que la empresa continúe su labor sin que mi nombre se convierta en un elemento adicional de controversia”, expresó.

Cabe recordar que Juan Acevedo Rocha había manifestado previamente, en una etrevista con Mañanas BLU, del medio Blu Radio, que no contemplaba renunciar, argumentando que hacerlo podría interpretarse como una aceptación de los señalamientos del presidente Petro. Sin embargo, en su carta de renuncia reiteró que su gestión se desarrolló en cumplimiento de la ley, las normas ambientales y los principios técnicos de la ingeniería.

Finalmente, agradeció a la junta directiva y a los trabajadores de Urrá por la confianza depositada, y expresó su disposición para colaborar en el proceso de empalme, con el fin de asegurar una transición ordenada y la continuidad de las operaciones de la hidroeléctrica.