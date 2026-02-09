La hidroeléctrica Urrá negó este lunes tener responsabilidad en las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba, luego de las críticas del presidente Gustavo Petro, quien sugirió posibles implicaciones penales y pidió la renuncia de su directiva.

En entrevista con ‘Caracol Radio’, el presidente de Urrá, Juan Acevedo, defendió la operación del embalse. El empresario afirmó que la central hidroeléctrica ha operado dentro de los límites establecidos por las autoridades técnicas y ambientales.

“Nunca hemos violado los niveles máximos permitidos. Siempre hemos estado por debajo de la curva guía máxima de operación aprobada por el CNO”, aseguró. Según Acevedo, la operación del embalse se ha ajustado a los parámetros legales vigentes, incluso en medio de las actuales crecientes del río Sinú.

El directivo explicó que las lluvias recientes han generado volúmenes de agua muy superiores a los registros históricos para esta época del año: “El promedio histórico de febrero es de 121 metros cúbicos por segundo, pero hoy estamos recibiendo en promedio 1.537 metros cúbicos por segundo. Esto se sale de cualquier historia y de cualquier previsibilidad”.

Acevedo sostuvo que se trata de un fenómeno extraordinario que supera las proyecciones habituales del sistema hidrológico: “Esto es un hecho imprevisible. Ni el IDEAM puede decirnos que va a llegar tal cantidad de agua. Jamás lo va a hacer”.

La empresa reiteró que las decisiones operativas se han tomado con base en criterios técnicos y en información disponible en tiempo real.

Por otro lado, frente a las críticas por las descargas del embalse, Acevedo explicó que estas son necesarias para proteger la infraestructura y cumplir con la normativa ambiental: “Si no liberamos el agua, se ponen en riesgo las estructuras de la central y podríamos violar la cota máxima permitida por licencia ambiental”.

La hidroeléctrica señaló que estas acciones buscan evitar riesgos mayores en la presa y garantizar la estabilidad del sistema.

Finalmente, Acevedo rechazó las versiones que señalan a Urrá de actuar por intereses económicos en medio de la emergencia: “Decir que Urrá llenó el embalse por avaricia es falso. Urrá solo representa el 2% de la generación del país y no controla los precios de la energía”.

El directivo reiteró que no renunciará y que la empresa continuará colaborando con las autoridades en la atención de la emergencia.