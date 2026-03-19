Al tiempo que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le reclama al Gobierno Nacional el plan para salir de la emergencia ocasionada por los frentes fríos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo informó este jueves 19 de marzo, desde Montería, que está en construcción el plan de recuperación temprana para los departamentos afectados por los frentes fríos del mes de febrero.

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Si bien el mandatario cordobés reconoce el trabajo realizado por el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, durante la atención inicial de la emergencia, cuando incluso estuvo en el territorio y apoyó con ayudas humanitarias, indica Zuleta Bechara que la crisis que deja más de 85 mil familias damnificadas entró en una segunda fase más compleja y por ende necesita más apoyo.

Carrillo enfatizó en que el plan de recuperación temprana será la hoja de ruta para invertir los recursos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y para el caso de Córdoba, el departamento más afectado, estructuran un modelo integral de intervención que articula a todas las entidades del Estado.

A través del plan el Gobierno Nacional ejecutará los $8,7 billones de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena que suman más de 134 mil familias damnificadas. Ese plan lo han construido a través de una mesa técnica intersectorial con la participación de más de 15 entidades del orden nacional.

“La fase de recuperación temprana la proyectamos en un período de hasta dos años, en el que debemos garantizar derechos básicos como vivienda digna, acceso a agua potable, salud, educación, seguridad alimentaria e infraestructura”, informó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El plan será ejecutado en fases:

● Hábitats seguros y de derechos: rehabilitación de viviendas, vías e infraestructura; atención de puntos críticos; suministro de agua potable; limpieza de ríos y caños; comedores populares de emergencia; aulas temporales y brigadas de salud, entre otras acciones.

● Medios de vida y reactivación de la economía: delimitación de áreas afectadas, habilitación de tierras agrícolas, entrega de insumos y herramientas, subsidios, congelamiento de deudas y acceso a líneas de crédito.

● Gobernanza territorial: apoyo a iniciativas comunitarias, implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana, y fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del riesgo. Con 91 mil familias damnificadas, Córdoba es el departamento más afectado por el frente frío. La UNGRD ya ejecuta acciones para la recuperación del departamento, como la entrega de agua potable con carrotanques, la limpieza de calles y caños, la rehabilitación de vías con maquinaria amarilla, el uso de plantas potabilizadoras y motobombas, y la adecuación de alojamientos, entre otras acciones.