El departamento de Córdoba atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Las inundaciones han golpeado con fuerza a miles de hogares en diferentes municipios del departamento, dejando a su paso pérdidas materiales y una situación crítica social en comunidades que hoy necesitan el respaldo solidario de todo el país. Más de 80 mil familias requieren apoyo para avanzar en la reconstrucción de sus vidas.

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Por ello nació “Colombia Unida por Córdoba”, iniciativa que busca integrar voluntades, sumar esfuerzos y convocar al país alrededor de la solidaridad para dar la mano a las familias afectadas por la emergencia, ocasionada por las inundaciones y acelerar su proceso de recuperación.

Como parte de esta gran movilización, el próximo 26 de marzo realizarán una donatón nacional, jornada que convocará a ciudadanos, empresas, medios de comunicación, artistas, líderes sociales e instituciones de distinta índole en favor de los damnificados.

La transmisión en directo se desarrollará entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, con el propósito de visibilizar las historias de quienes hoy enfrentan esta difícil realidad y, de esta forma, seguir multiplicando la ayuda.

A través de esta iniciativa buscan canalizar apoyos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a una emergencia que ha tocado profundamente a Córdoba, pero que también ha despertado una enorme ola de empatía y compromiso.

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El gobernador Erasmo Zuleta Bechara agradeció la solidaridad que se ha sentido desde distintos sectores del país e invitó a los colombianos a seguir acompañando este esfuerzo.

“Gracias a cada persona, a cada empresa, a cada institución y a cada organización que ha mirado a Córdoba con solidaridad y con el corazón abierto. Nuestro departamento ha vivido días de angustia, pero también ha demostrado una enorme fuerza para seguir adelante. Hoy necesitamos que Colombia siga caminando a nuestro lado, porque detrás de cada cifra hay una familia, una historia, un hogar y una esperanza que no podemos dejar caer”, expresó.

De acuerdo con el más reciente reporte situacional del Puesto de Mando Unificado, la emergencia deja 86.497 familias damnificadas y 219.055 personas damnificadas en 25 municipios del departamento de Córdoba.

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Además hay 2.167 familias en autoalojamiento, 7.293 personas en autoalojamiento, 6.123 personas en alojamiento temporal y 55 alojamientos temporales activados. En infraestructura y servicios, se reportan 1.983,97 kilómetros de vías afectadas, 87 puentes vehiculares afectados y 40 box culvert afectados.

También se registran 17 acueductos afectados, 1 sistema de alcantarillado afectado, 16 centros de salud afectados, 365 instituciones educativas afectadas y 7 centros comunitarios afectados.