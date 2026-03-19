El camino hacia la gloria continental comienza a tomar forma. Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que Junior conocerá a sus rivales en el máximo certamen de clubes de Sudamérica.

La ceremonia se realizará en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia), y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del torneo.

El equipo barranquillero quedó ubicado en el bolillero 3, lo que anticipa un grupo exigente, ya que deberá enfrentarse a un cabeza de serie del bombo 1 —donde figuran potencias como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors— y a un rival del bolillero 2, además de otro del bombo 4.

Eduardo Sanin/El Heraldo Los cuatro bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026.

Junto a Junior, Colombia contará con otros tres representantes: Santa Fe, también en el bolillero 3, y Deportes Tolima e Independiente Medellín, que estarán en el bolillero 4 tras superar fases previas.

Los 32 equipos serán distribuidos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. Cada equipo disputará seis partidos (ida y vuelta), con inicio el 7 de abril y cierre el 28 de mayo.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros tendrán una segunda oportunidad en los playoffs de la Copa Sudamericana.

El reglamento establece que no podrá haber dos equipos del mismo país en un mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de fases previas, como ocurre con algunos clubes del bolillero 4. Es decir, Junior se podría enfrentar con Santa Fe o Tolima, que vienen de esas etapas iniciales.

El sorteo se realizará de manera progresiva: primero se ubicarán los cabezas de serie, luego los equipos del bolillero 2, posteriormente los del 3 —donde aparece Junior— y finalmente los del 4.