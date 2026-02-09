La preocupación persiste en el sur del Atlántico tras el aumento acelerado de los niveles del río Magdalena. La semana pasada, representantes de la comunidad advirtieron a esta casa editorial que el caudal tenía casi 5 metros. Este lunes 9 de febrero, anunciaron que el río está por alcanzar los 6 metros.

Este incremento corresponde a la semana lluviosa que atravesó el país —especialmente la región Caribe— por los dos frentes fríos provenientes del Polo Norte.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que los niveles del río Magdalena se encuentran en ascenso, de acuerdo a la estaciones que se encuentran desde el municipio de Suan hasta el municipio de Soledad.

Con respecto a las alertas hidrológicas, hay alerta amarilla en las subzonas hidrográficas en Ciénega de Mallorquín, así como entre Calamar (municipio de Bolívar que colinda con el sur del Atlántico) y desembocadura.

Es de resaltar que este tipo de alertas se emiten por los cambios en los niveles del río o sus aportantes directos (tales como arroyos o quebradas). Estas modificaciones en los niveles están asociadas a incrementos o descensos de nivel, crecientes súbitas, desbordamientos y/o inundaciones.

Preocupación entre comunidades

Gustavo de la Rosa, líder social del sur del departamento, expresó que estas condiciones preocupan a los habitantes, puesto que para estas épocas los niveles suelen permanecer en menos de 4 metros.

“Esto es algo que pone en alerta a las autoridades de los municipios del Atlántico, porque no queremos que estos niveles se mantengan cuando comience la ola invernal en el sur del departamento del Atlántico y en la región Caribe”, señaló De la Rosa, y recordó que la cuota de desbordamiento ha sido siempre de 9 metros.

Por otra parte, indicó que están a la espera de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) autorice las obras de mitigación de riesgo del canal del Dique.

“Como no se han autorizado, la gente tiende a preocuparse, porque hay ciertos puntos críticos en el sur del departamento del Atlántico que, al aumentar los niveles del canal del Dique, entrarían a romper las expectativas de los niveles que presente el canal del Dique de aquí hasta los meses de marzo y abril, que es cuando comienzan las lluvias por el sur del departamento”, sostuvo el líder.