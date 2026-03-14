La APP del Canal del Dique entra en una etapa decisiva. En el mes de octubre debe estar listo el estudio que viene siendo desarrollado para la obtención de la licencia ambiental que ha sido solicitada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para dar inicio a la fase constructiva de este megaproyecto, que contempla una inversión cercana a $3,5 billones para la restauración de ecosistemas en la zona de influencia de esta hidrovía.

El anuncio fue hecho por Carlos Rosado, vocero de la firma Sacyr en Colombia, en medio de un recorrido que se cumplió este viernes en conjunto con funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los gobernadores de Atlántico, Bolívar y Sucre.

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“Llevamos un avance importante en el estudio de impacto ambiental, acorde con el cronograma que se ha establecido. Llevamos un 40 % de avance, lo cual es muy importante y lo entregaremos en octubre. Dentro de un par de meses vamos a socializar avances importantes con las autoridades ambientales y con la ANI”, expresó Rosado.

El líder de relaciones públicas de la firma española agregó que el proceso cuenta con una serie de complejidades, relacionadas principalmente con la recolección de datos en los 19 municipios que se encuentran en la zona de influencia de la hidrovía.

“Estamos terminando esas actividades para después entrar en un proceso de análisis de toda esta información y, mediante las matrices que salgan de este estudio, determinar cuáles son los impactos que estas obras van a tener durante su construcción”, anotó.

Es de anotar que la consultoría contratada por Ecosistemas del Dique viene recolectando muestras biológicas en campo y el 67% del área del proyecto ya fue objeto de toma de datos durante la época de lluvias en diciembre de 2025.

El vocero de Sacyr también aseguró que “a eso se suma que llevamos un avance importante en materia de dragado y socialmente hemos hecho muchísimas cosas: adecuaciones de vías y adecuaciones de escuelas, pago de consultas previas por más de 50 mil millones de pesos. Eso es un beneficio social para todos los habitantes, para ese 1,5 millones de personas que están en la zona de influencia del canal”.

Destacó que hasta la fecha el Gobierno nacional está al día con los giros: “Nos han venido cumpliendo. Ahora requerimos que se respeten las vigencias futuras para poder sacarlo adelante. El presidente de la ANI se ha comprometido con nosotros, con la gente de la región, para que el proyecto siga adelante”.

Compromiso de la ANI

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ha refrendado su compromiso para que en el corto plazo se dé inicio a la fase constructiva de la APP del Dique.

Óscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, aseguró que se vienen adelantando las gestiones correspondientes para que dentro de poco se dé inicio a la construcción de los complejos de esclusas y compuertas a la altura de Calamar y Puerto Badel.

“Estamos esperando la culminación del estudio de impacto ambiental para iniciar la construcción. Mientras tanto, seguimos en la etapa de operación y mantenimiento, garantizando que los estudios avancen con celeridad por parte de la concesión y que desde la institucionalidad podamos cumplir con todos los requisitos para que el proyecto salga adelante”, destacó.

Torres fue enfático al exponer que el proyecto ha tenido resultados positivos en la frase precontractual y que el concesionario viene avanzando en los trámites para recibir la licencia ambiental y poder dar inicio a la etapa constructiva.

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“El canal sigue en operación y mantenimiento. Una vez el estudio sea avalado por la Anla, se iniciará la fase de construcción en las diferentes unidades funcionales del proyecto, lo que permitirá avanzar y recuperar el tiempo en el que no se han podido iniciar algunas obras”, resaltó.

En ese sentido, subrayó que las labores de dragado han permitido el retiro de 2,5 millones de metros cúbicos de residuos, lo que ha sido clave para evitar afectaciones por inundaciones en los municipios aledaños en medio de la ola invernal.

“Tanto la concesión, como la interventoría, la ANLA, la Agencia Nacional de Infraestructura, la alcaldía y las gobernaciones vinculadas a este proyecto coincidimos en que este es un proyecto fundamental para el país y para la región Caribe”, enfatizó.

Cabe destacar que en el canal del Dique se han atendido más de 300 servicios de asistencia a usuarios y apoyo a comunidades y se dispusieron de dos ambulancias fluviales completamente dotadas de equipos y personal médico.

Respaldo de gobernadores

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, participó en el recorrido y destacó que este proyecto permite la integración de su departamento con los pueblos hermanos de Bolívar y Sucre, impulsando el desarrollo económico y social.

“Nuestra economía depende de la navegabilidad, no solamente en el canal del Dique, sino también dentro de la propia bahía de Cartagena. Si ese sedimento sigue entrando como lo están haciendo, se seguirá formando una barrera en el muelle de Bavaria; son enormes las dificultades por toda la cantidad de sedimento que se ha acumulado allí y que ha formado una gran barrera que dificulta la operación y la navegación dentro de la bahía”, resaltó el también presidente de la RAP Caribe.

En ese sentido, Verano enfatizó que “este sistema de esclusas que hoy nos está mostrando la ANI nos parece supremamente importante. Es un proyecto de más de 3 billones de pesos, en el que el Gobierno ha seguido invirtiendo, como nos lo explicó el director de la ANI. Ya tenemos avances en los estudios y también algunos avances en las inversiones”.

Por su parte, Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, extendió la invitación para que en el corto plazo se realice un recorrido similar por el sector del Golfo de Morrosquillo, que es impactado por este proyecto.

“Allá hay una preocupación general, porque se nos ha dicho que todo el sedimento de la bahía de Cartagena va a ir hasta el Golfo de Morrosquillo, a Boca Cerrada. Eso generó especulaciones y una inquietud general en las comunidades. Por eso extiendo una invitación a nuestro departamento para que, a través de la academia, puedan explicar este proyecto, su alcance y sus beneficios”, agregó.

Mientras que Juliana Solano Char, gobernadora encargada de Bolívar, destacó que el proyecto viene avanzando para prevenir las inundaciones en las zonas y comunidades aledañas a este ecosistema.

“El gobernador Yamil Arana ha sido muy enfático en señalar que este proyecto debe salir adelante. Lo importante es que ha habido voluntad de la ANI y del Gobierno, cumpliendo las etapas necesarias y esperamos que en un futuro sea la obra más importante de Latinoamérica. Hasta ahora los estudios superan el 40% de avance”, afirmó.

Solano precisó que “el megaproyecto va a permitir que no se siga degradando la bahía de Cartagena y nuestra Isla del Rosario. Otro de los objetivos principales es prevenir inundaciones, como la que lamentablemente ocurrió en el departamento de Córdoba o la que vivimos en el 2010 en varios pueblos de Bolívar, causadas por crecientes súbitas de los ríos que hoy no cuentan con infraestructura suficiente para controlarlas”.

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Algunos detalles del proyecto

El proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique abarca un área de influencia de 435 mil hectáreas, entre zonas marinas y continentales, y contempla una intervención de 115 kilómetros.

Entre las obras más importantes se proyecta la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas, uno en Calamar y otro en Puerto Badel (Arjona). Estas estructuras permitirán controlar el caudal del agua, reducir la intrusión salina, mitigar la erosión de las orillas y disminuir el ingreso de sedimentos a las bahías de Cartagena y Barbacoas.

Más voces

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó su beneplácito por los avances en las labores de dragado que hacen parte de las obras de mantenimiento y restauración del canal del Dique, cuya desembocadura afecta la bahía con sedimentos y otros materiales que contaminan el sector, poniendo en riesgo la operación portuaria.

“La sedimentación que arrastra el canal del Dique es un problema enorme, no solamente para la operación portuaria, sino porque pone en riesgo incluso la vida del Parque Natural Islas del Rosario”, señaló Turbay.

Reseñó que “Cartagena vive de sus puertos. La operación portuaria de Cartagena beneficia a los cartageneros, pero sobre todo a los colombianos. Por lo tanto, poner en marcha el proyecto tal como está planteado garantizará que la operación portuaria de la ciudad se mantenga y que la navegación sobre la bahía no tenga inconvenientes. Para nosotros es una necesidad que este proyecto pueda salir adelante”.

Turbay señaló que la actividad comercial ya se encuentra afectada por la sedimentación, como pasa en el muelle de la multinacional Bavaria, el cual presenta problemas en su operación por la cantidad de sedimentos que hoy se alojan en sus alrededores.

“Incluso pudimos ver el muelle de Bavaria, por donde entra toda la cebada para la producción de la cerveza que se consume en Colombia. Ese muelle, por la sedimentación y las complicaciones generadas, se ha visto gravemente afectado”, destacó el mandatario de los cartageneros.

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