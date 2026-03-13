En el marco de la estrategia ‘Barranquilla es Leer’, la Alcaldía de Barranquilla realizó el V Foro de Mediación de Lectura, el cual reunió a docentes, directivos y promotores de la cultura para fortalecer las capacidades pedagógicas en las escuelas de la ciudad.

El evento, que tuvo lugar en el auditorio de la Fábrica de la Cultura, abordó el papel de la mediación como puente entre los libros, el arte y la experiencia pedagógica, en un espacio gratuito y abierto dispuesto por el alcalde Alejandro Char para seguir cualificando la práctica docente.

“Nuestros docentes están llevando en alto el espíritu de la educación pública de Barranquilla. Cada uno de ellos representa el talento, la pasión y la vocación que caracteriza a nuestros maestros. Desde mi Administración los estamos acompañando con distintas estrategias para que cada día estén mucho más formados y puedan seguir enseñando a nuestros niños y jóvenes”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Por su parte, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar Sepúlveda, destacó la importancia de estos escenarios académicos para la transformación educativa de la ciudad.

“En Barranquilla creemos profundamente que la lectura transforma vidas y abre oportunidades. Siguiendo el liderazgo y la visión de nuestro alcalde Alejandro Char, continuamos fortaleciendo a nuestros docentes con herramientas innovadoras que conectan la literatura con el arte, la filosofía y el contexto de nuestros estudiantes”, dijo.

Puso de presente que: “la estrategia ‘Barranquilla es Leer’ no es solo una estrategia pedagógica; es una apuesta de ciudad por la calidad educativa, por formar ciudadanos sensibles y por sembrar pensamiento crítico desde las aulas”.

Para los docentes, este espacio también representó una oportunidad de crecimiento profesional.

“Foros como este son excelentes porque nos permiten compartir, reflexionar y dialogar sobre la importancia de fomentar la lectura en las instituciones educativas. La lectura en los jóvenes es fundamental, porque de ella surgen experiencias significativas que los acompañarán a lo largo de su vida. Además de ampliar su vocabulario, les permite descubrir nuevos mundos y fortalecer sus conocimientos en todas las áreas”, expresó una docente participante del foro.

Otros asistentes al foro como expertos compartieron experiencias, metodologías y reflexiones sobre la promoción de la lectura como práctica viva que trasciende el aula y fortalece la formación integral de niñas y niños.

De esta manera, el evento tuvo la participación destacados invitados nacionales e internacionales como: Mónica María del Valle, traductora literaria y doctora en Estudios Culturales; Margarita Ariza Aguilar, investigadora y curadora interdisciplinar; y el brasileño Volnei Cunha Canônica, especialista en literatura infantil y juvenil y presidente del Instituto Quindim. La conversación fue moderada por Victoria García, directora general de la Fundación Círculo Abierto.