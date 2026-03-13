El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, manifestó su beneplácito por los avances en las labores de dragado que hacen parte de las obras de mantenimiento y restauración del canal del Dique, cuya desembocadura afecta la bahía de la ciudad con sedimentos y otros materiales que contaminan el sector, poniendo en riesgo la operación portuaria.

El funcionario hizo parte de la visita de campo que adelantó la ANI junto a los gobernadores de Bolívar, Atlántico y Sucre, así como los representantes de la firma Sacyr.

“La sedimentación que arrastra el canal del Dique es un problema enorme, no solamente para la operación portuaria, sino porque pone en riesgo incluso la vida del Parque Natural Islas del Rosario”, señaló Turbay al concluir el recorrido.

El burgomaestre reseñó que “Cartagena vive de sus puertos. La operación portuaria de Cartagena beneficia a los cartageneros, pero sobre todo a los colombianos. Por lo tanto, poner en marcha el proyecto tal como está planteado garantizará que la operación portuaria de la ciudad se mantenga y que la navegación sobre la bahía no tenga inconvenientes. Para nosotros es una necesidad que este proyecto pueda salir adelante”.

Turbay señaló que la actividad comercial ya se encuentra afectada por la sedimentación, como lo es el muelle de la multinacional Bavaria, el cual presenta problemas en su operación por la cantidad de sedimentos que hoy se alojan en sus alrededores.

“Incluso pudimos ver el muelle de Bavaria, por donde entra toda la cebada para la producción de la cerveza que se consume en Colombia. Ese muelle, por la sedimentación y las complicaciones generadas, se ha visto gravemente afectado”, destacó.

Por ello comentó que “parte de esta visita también fue evaluar acciones de urgencia y emergencia para que la operación portuaria no se vea comprometida. Lo que está ocurriendo en el muelle de Bavaria es una señal del riesgo que puede enfrentar la ciudad con el resto de la operación portuaria”.

“La restauración del canal y la construcción de las esclusas, que permitirán prácticamente llevar la sedimentación a cero en lo que se descarga en la bahía, nos garantizarán no solo recuperar la belleza de la bahía, sino también proteger lo más importante: la economía y los empleos que dependen de la actividad portuaria”, agregó.

Finalmente, manifestó que la reunión con Óscar Torres, presidente de la ANI, lo dejó muy tranquilo: “Yo tenía una gran preocupación por los recursos, pero el presidente de la ANI nos ha explicado cuál es su propuesta y cuál es el plan. Estamos confiados en su gestión para que esa propuesta pueda llegar a buen término. Cartagena, Sucre, Atlántico y Bolívar necesitan que este proyecto sea una realidad. Creemos que lo mínimo que podemos esperar es que la propuesta planteada por la ANI salga adelante y que el proyecto no tenga ningún tipo de traumatismo”, cerró.