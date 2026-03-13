Durante un recorrido técnico de supervisión por el Canal del Dique, que se llevó a cabo este viernes, la Gobernación de Bolívar destacó que el proyecto viene avanzando para prevenir las inundaciones en las zonas y comunidades aledañas al ecosistema.

En ese sentido, Juliana Solano, gobernadora encargada, ratificó que los estudios de impacto ambiental cumplen con todos los requisitos técnicos.

“El gobernador Yamil Arana ha sido muy enfático en señalar que este proyecto debe salir adelante. Lo importante es que ha habido voluntad de la ANI y del Gobierno Nacional cumpliendo las etapas necesarias y esperamos que en un futuro sea la obra más importante de Latinoamérica. Hasta ahora los estudios superan el 40% de avance”, afirmó Solano.

La mandataria encargada subrayó que “la presencia de la Gobernación en estos espacios de verificación busca garantizar que las intervenciones se ejecuten con rigor técnico y con enfoque en la protección de las comunidades ribereñas del departamento, muchas de las cuales han sufrido históricamente los impactos de las inundaciones”.

De esta manera, Solano precisó que: “el megaproyecto va a permitir que no se siga degradando la bahía de Cartagena y nuestra Isla del Rosario. Otro de los objetivos principales es prevenir inundaciones, como la que lamentablemente ocurrió en el departamento de Córdoba o la que vivimos en el 2010 en varios pueblos de Bolívar, causadas por crecientes súbitas de los ríos que hoy no cuentan con infraestructura suficiente para controlarlas”.

A su turno, el presidente de la ANI, Óscar Torres, fue enfático en la articulación institucional que ha permitido avanzar en la ejecución del proyecto.

“De la mano de las autoridades en los territorios hemos preservado el bienestar y la calidad de vida de la población ribereña en el Canal del Dique. Gracias a la concesionaria Ecosistema del Dique, este primer megaproyecto de restauración ambiental en Colombia y Suramérica permitirá prevenir inundaciones y recuperar ecosistemas degradados”, indicó.

De acuerdo con la información entregada por la ANI, el proyecto concesionado ha permitido remover más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largo del corredor fluvial y adelantar labores de mantenimiento, rocería y limpieza en más de 120 kilómetros de diques de protección, incluyendo sectores críticos como Santa Lucía, Calamar, Gambote y Soplaviento.

De esta manera, las acciones pretenden restaurar los ecosistemas degradados y reducir la presión de sedimentos sobre la bahía de Cartagena, beneficiando a más de 1,5 millones de habitantes en 19 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.

Otros mandatarios como el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano; y la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes; así como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también participaron en la visita de inspección a las obras de dragado y mantenimiento del corredor fluvial.

Un megaproyecto de restauración

El proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique abarca un área de influencia de 435 mil hectáreas, entre zonas marinas y continentales, y contempla una intervención de 115 kilómetros, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

Entre las obras más importantes se proyecta la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas, uno en Calamar y otro en Puerto Badel (Arjona). Estas estructuras permitirán controlar el caudal del agua, reducir la intrusión salina, mitigar la erosión de las orillas y disminuir el ingreso de sedimentos a las bahías de Cartagena y Barbacoas.

Como parte de los requisitos ambientales para el inicio de las obras mayores, el Estudio de Impacto Ambiental solicitado por la ANLA ya presenta un avance del 41%. Actualmente, la consultoría contratada por la concesión adelanta la recolección de muestras biológicas en campo y ya se ha cubierto el 67% del área del proyecto durante la temporada de lluvias registrada en diciembre de 2025.