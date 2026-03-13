El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará en Barranquilla una nueva jornada de FNA por Colombia, la feria de vivienda que permitirá a cientos de familias acceder a soluciones de financiación para adquirir o mejorar su hogar.

El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en Comfamiliar sede Caribe (Cra. 30 #1B-99, junto a la clínica Portoazul), en horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., donde los ciudadanos podrán recibir asesoría personalizada y avanzar en el proceso para obtener su crédito de vivienda.

Durante estos tres días, los barranquilleros podrán acceder a financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda, sin cuota inicial, con una tasa preferencial desde el 9,50 % efectivo anual para la compra de vivienda nueva o usada de interés social (VIS hasta 135 SMMLV) o de interés prioritario (VIP hasta 90 SMMLV).

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Cabe precisar que esta línea de crédito no establece un límite de ingresos para los solicitantes y permite tramitar el crédito de manera individual, conjunta con un familiar o con el respaldo de un deudor solidario.

“En el Fondo Nacional del Ahorro trabajamos para que cada vez más colombianos puedan dejar atrás el arriendo y avanzar hacia la construcción de su propio patrimonio. Con estas ferias acercamos el crédito y la educación financiera a las regiones, para que las familias encuentren soluciones reales que les permitan cumplir el sueño de tener vivienda propia”, señaló Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA.

Los interesados podrán acercarse al evento para recibir asesoría personalizada, afiliarse al fondo mediante el traslado de cesantías o a través de un Ahorro Voluntario Contractual, y avanzar en el proceso para obtener su crédito.

Además de la compra de vivienda, el FNA ofrecerá alternativas de crédito para mejoramiento de vivienda, permitiendo a los hogares realizar remodelaciones que mejoren las condiciones de habitabilidad, como cocina o baño, cambio de pisos, pintura, ampliaciones o reforzamientos estructurales del inmueble. Estos créditos ofrecen financiación de hasta el 70 % y plazos de hasta 20 años, con condiciones preferenciales para hogares de menores ingresos.

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La jornada también incluirá información sobre Generación FNA, programa dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, que les permite acceder a créditos de vivienda o leasing habitacional con financiación de hasta el 90 %, reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés y plazos de hasta 30 años, facilitando su ingreso temprano al sistema financiero y la construcción de patrimonio.

Asimismo, los ciudadanos que ya cuentan con un crédito hipotecario o leasing habitacional con otra entidad podrán conocer las opciones de compra de cartera, una alternativa que permite trasladar su crédito al FNA para mejorar condiciones de tasa o reducir el valor de la cuota mensual.

Con iniciativas como FNA por Colombia, el Fondo Nacional del Ahorro continúa recorriendo el país para acercar el crédito a las regiones y acompañar a más colombianos en el camino hacia la vivienda propia.