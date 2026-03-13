El departamento del Atlántico dio otro paso en su consolidación como uno de los principales centros de conectividad aérea del Caribe colombiano con la apertura de la nueva ruta Barranquilla-Bucaramanga, que comenzará operaciones a partir del próximo 24 de marzo en la aerolínea Wingo.

El anuncio, realizado en la ciudad Barranquilla con la participación de representantes del sector público y privado, reflejó el creciente interés de las aerolíneas por ampliar su presencia en el departamento, un territorio que se proyecta como plataforma estratégica para el turismo, los negocios y la integración entre regiones.

Para el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la expansión de rutas aéreas responde a una visión de desarrollo que ubica la conectividad como un motor de crecimiento económico.

“Cada nueva ruta que se abre desde Barranquilla amplía las oportunidades del Atlántico. Estamos consolidando al departamento como un gran hub del Caribe colombiano, capaz de atraer visitantes, dinamizar los negocios y fortalecer la integración con otras regiones del país”, dijo.

De igual manera, Jorge Jiménez, vicepresidente comercial de Wingo, destacó el potencial que la compañía identifica en el Atlántico y el crecimiento del mercado aéreo en la región.

“Hoy estamos en Barranquilla contando una maravillosa noticia: el inicio de nuestra operación entre Bucaramanga y Barranquilla el próximo 24 de marzo. Esta nueva ruta se suma a la operación que ya tenemos desde Bogotá, San Andrés y Medellín, y busca conectar dos ciudades donde vemos un gran valor turístico, cultural y empresarial. Escogimos Barranquilla porque estamos viendo crecimiento de pasajeros y oportunidades de seguir expandiendo nuestra operación en la región”, señaló.

Jiménez también anticipó que el crecimiento de la aerolínea en el Caribe continuará en las próximas semanas.

“La nueva conexión forma parte del plan de crecimiento de Wingo en el mercado doméstico. La aerolínea, que opera en Barranquilla desde 2016, ya conecta la ciudad con Bogotá, Medellín y San Andrés, y ahora suma el trayecto hacia Bucaramanga, ampliando las alternativas de movilidad para viajeros de turismo y negocios”, comentó el directivo.

En paralelo a esta dinámica, el Atlántico sigue ampliando su conectividad aérea. La secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, explicó que el fortalecimiento de las rutas aéreas responde a un trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar la competitividad territorial.

“La conectividad es clave para el desarrollo del Atlántico. Cada nueva ruta abre oportunidades para el turismo, facilita los negocios y fortalece nuestra proyección nacional e internacional. Este es el resultado de un trabajo conjunto con aerolíneas, gremios y autoridades locales”.

A su turno, la gerente de ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure, mencionó que la ciudad avanza en una estrategia integral para fortalecer su posicionamiento turístico y mejorar la competitividad del aeropuerto.

“Desde Barranquilla estamos trabajando para consolidarnos como un destino atractivo para visitantes e inversionistas. La llegada de nuevas rutas confirma que el territorio tiene un enorme potencial y que el sector aéreo ve oportunidades reales de crecimiento en nuestra ciudad”, enfatizó.

Otras rutas

Las autoridades departamentales confirmaron que el próximo 9 de abril se pondrá en marcha un nuevo destino internacional desde Barranquilla, un paso más en la estrategia de posicionar al departamento como puerta de entrada del Caribe colombiano para viajeros nacionales e internacionales.

Esta conexión se suma a otras rutas operadas por la aerolínea que conecta a Barranquilla con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica, ampliando la red aérea del departamento y consolidando su papel como punto estratégico de conexión regional.

De igual manera, la reciente apertura de la ruta Barranquilla–Riohacha, operada por Satena, ha fortalecido la integración regional y la movilidad en el Caribe colombiano.

Es importante resaltar también que la ampliación de itinerarios en rutas nacionales ha incrementado la disponibilidad de sillas y las alternativas de conexión desde Barranquilla hacia distintos destinos del país.