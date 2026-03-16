En enero de 2026 se registraron 6.875 frecuencias aéreas directas semanales en el mercado nacional, lo que representa un incremento de 45,4% frente a enero de 2025, cuando se contabilizaron 4.727.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), actualmente, siete aerolíneas operan en el mercado nacional, siendo Avianca la compañía con mayor participación, al concentrar el 43% de las frecuencias semanales.

En total, la red aérea doméstica alcanza 232 rutas que conectan 61 ciudades, fortaleciendo la integración territorial y facilitando el acceso a diversos destinos turísticos y centros económicos.

En cuanto a la conectividad internacional, en enero de 2026 se registraron 1.564 frecuencias aéreas directas semanales, lo que representó una leve disminución de 0,5% frente al mismo mes de 2025.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, sostuvo que esta oferta supera las 296 mil sillas semanales, que conectan a Colombia con 30 países a través de 116 rutas internacionales, lo cual resulta fundamental para impulsar la llegada de visitantes, fortalecer los vínculos comerciales y seguir posicionando al país como un destino competitivo en el escenario turístico global.

“El crecimiento en el mercado nacional evidencia una expansión significativa en la capacidad de conectividad interna del país, mientras que, a pesar de la variación marginal del mercado internacional, la oferta aérea hacia el exterior continúa siendo robusta y mantiene una amplia disponibilidad de conexiones”, afirmó Cortés.