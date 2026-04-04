El turismo fue la apuesta económica más importante del gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, esta todavía posee retos de cara al presente y futuro.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, manifestó que el turismo cuenta con varios desafíos para su respectivo crecimiento, y nombró dos como enfoque principal: la competitividad y productividad.

Dentro de ello, aseguró que para aumentar la competitividad y la productividad, es clave la reducción del IVA para tiquetes aéreos, alojamientos y servicios turísticos, formación bilingüe; incentivos tributarios para la formalización y la inversión, garantizar mayor asignación presupuestal, que sea proporcional al peso del turismo en el país, cuando representa el 15 % de las exportaciones totales, y más del 50 % de las exportaciones de servicios.

También habló de la conectividad e infraestructura, afirmando que se deben realizar mejores aeropuertos, vías accesibles y conectividad terrestre y digital para integrar destinos emergentes.

“Invertir en turismo no es un gasto: es empleo, desarrollo regional y crecimiento sostenible. El próximo gobierno tiene la oportunidad — y la responsabilidad— de consolidarlo como una verdadera política de Estado, en articulación estratégica con el sector”, socializó Cortés, quien enfatizó mucho esta explicación durante la edición 45 de la Vitrina Turística de Anato que se desarrolló en Bogotá.

Añadió que se requieren incentivos claros para promover la formalización, así como condiciones fiscales que estimulen la inversión y el turismo interno, y medidas que permitan mejorar la posición competitiva del país frente a otros destinos de la región. “Incentivos laborales, como subsidios a la contratación en regiones prioritarias, reduciendo cargas, por empleo turístico formal, así como créditos fiscales para invertir en innovación y tecnología”.

Si bien la dirigente gremial recordó que en 2025 se observó una moderación en el ritmo de crecimiento, el balance de fondo fue claramente positivo. De acuerdo con Paula Cortés, el país recibió 4.7 millones de visitantes extranjeros, esto significó un aumento del 3,8 % comparado con 2024.

“Colombia continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más activos y competitivos de América Latina”, dijo Cortés.

Generador de divisas

Cortés especificó que el turismo es el segundo generador de divisas del país, aportando más de 11.000 millones de dólares al año, y generando cerca de 900 mil empleos directos e indirectos en Colombia.

Y explicó que América Latina ha sido una de las regiones con mejor desempeño, con crecimientos destacados en Sudamérica, creciendo un 14 %, con 39.2 millones de llegadas.

“Colombia no ha sido la excepción. El país pasó de recibir 1,5 millones de visitantes internacionales en 2010 a llegar a los 7 millones en 2024, consolidándose como uno de los destinos con mejor desempeño de la región. Desde entonces, el sector no solo se recuperó: se fortaleció”, afirmó la presidenta de Anato.

Apoyo del Gobierno

La dirigente gremial indicó que el Fondo Nacional del Turismo (Fontur) ha sido estratégico para el desarrollo turístico del país, acompañando le ejecución presupuestal del impuesto al turismo, y los recursos parafiscales con los que se ha fortalecido la promoción nacional e internacional, apoyando proyectos estratégicos, en infraestructura, desarrollando destinos y mejorando la competitividad del sector.

“Hoy el 42 % de los recursos que tiene el Fontur son recursos parafiscales, aportados por el sector privado, ubicando a las agencias de viajes en el quinto lugar como contribuyentes del sector con un crecimiento del 8,1 %”, puntualizó la vocera de las agencias de viajes y turismo en Colombia.

“El turismo es una herramienta poderosa para transformar vidas”: mincomercio

La ministra de Comercio, Diana Morales, expresó que el turismo es una oportunidad real de generación de ingresos, dignificación y construcción de futuro en sus comunidades.

“Colombia se posiciona como el primer país de Suramérica en ritmo de recuperación y crecimiento, y entre los 20 destinos más dinámicos del mundo. Ese es el legado de una transformación colectiva. Una obra construida entre el Gobierno, los sectores productivo y empresarial, los territorios y sus comunidades”, sostuvo la ministra Morales.

Además, informó que hasta el tercer trimestre de 2025 Colombia alcanzó USD31.652 millones en exportaciones de servicios turísticos y, por primera vez en la historia, el turismo superó en divisas al carbón y al café, reflejando una reconfiguración real de la canasta exportadora. Además, las exportaciones no minero-energéticas representaron el 52,6 % del total exportado, el nivel más alto registrado.

“El turismo sin duda alguna es una herramienta poderosa para salvar vidas, y los resultados han demostrado ese dinamismo en el sector”, manifestó Morales.