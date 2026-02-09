Luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que la génesis de las inundaciones en los departamentos de la región Caribe radica en que las represas estaban llenas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) presentó evidencia técnica en donde demuestra que el embalse de Urrá estuvo, durante periodos sostenidos, por encima de los volúmenes recomendados.

Le puede interesar: Superservicios abrió indagación preliminar a agentes generadores por manejo de los embalses

La entidad identificó que, desde 2020 hasta lo corrido de 2026, fueron sobrepasados los valores de Curva Guía Máxima (CGM), es decir, el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente.

Frente a esto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Urrá S.A.

Más detalles del informe

En un monitoreo del 2024, lograron evidenciar que el 20 % de las mediciones tuvieron un incumplimiento de la Curva Guía Máxima.

Asimismo, con respecto al comportamiento del volumen del embalse durante 2025, la Anla encontró que la empresa nuevamente incumplió los máximos, práctica que se continuó hasta 2026, cuando la saturación hídrica aumentó súbitamente y el embalse tuvo que descargar aguas abajo.

Adicionalmente, a partir del análisis de la información proveniente de Sinergox – XM y procesada por el Centro de Monitoreo de la ANLA, adscrito a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales (SIPTA), se evidenció que durante el año 2025 se presentó una superación cercana al 20 % respecto de los valores de referencia.

“Esta condición no solo intensifica el fenómeno analizado, sino que permite identificar un comportamiento de carácter sistemático. Dicho patrón se ratifica al examinar el segundo semestre de 2025, periodo en el cual se registró la superación de la Curva Guía Máxima en el 30,6 % del tiempo evaluado”, indicaron a través de un comunicado.

Además: Nuevo esquema de seguridad del Atlántico supera prueba piloto durante los Carnavales

La entidad, además, encontró que el sobrepaso corresponde a una decisión operativa y no como una respuesta excepcional de contingencia frente a eventos de crecientes.

Irene Vélez Torres, directora de la ANLA, aseguró que “como Autoridad ambiental hemos hecho seguimiento riguroso a las actuaciones de la empresa Urrá. Nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental”.

Relató que, una vez presentada la emergencia en Córdoba, ordenó realizar una visita al territorio, en donde pudieron identificar que cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas.

“El Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido. Desde la ANLA seguimos monitoreando los demás embalses del país, seis de los cuales se encuentran en alerta roja el día de hoy. A sus operadores les hemos insistido que activen sus planes de contingencia de manera oportuna e integral”, finalizó.