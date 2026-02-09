La Gobernación del Atlántico y la fuerza pública entregaron un balance positivo de seguridad tras la exitosa prueba piloto del sistema SIES durante la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal de Santo Tomás, eventos que congregaron a miles de asistentes en el marco del Carnaval del Atlántico 2026.

Como parte de este despliegue tecnológico, se instalaron 28 cámaras con analítica de video e inteligencia artificial y se operaron dos drones autónomos que permitieron el monitoreo permanente de los principales puntos del recorrido, zonas de concentración de público y accesos viales del municipio.

Esta tecnología se integró al dispositivo de seguridad de la Policía Nacional para fortalecer las labores de prevención, control y reacción ante cualquier eventualidad. El sistema permitió una visión aérea y terrestre en tiempo real que facilita la toma de decisiones operativas y contribuyen a que las festividades se desarrollaran en un ambiente de tranquilidad y orden.

De acuerdo con el balance operativo de la jornada del 7 de febrero, el dispositivo de seguridad y atención en salud permitió asistir a 11 personas por deshidratación, de las cuales dos debieron ser remitidas a centros hospitalarios para una atención más especializada. En materia de control, se realizó la incautación de 24 unidades de licor tipo tetra pak que eludían el pago del impuesto al consumo, con un valor aproximado de $3.120.000.

Asimismo, se registraron cuatro capturas por porte y consumo de estupefacientes, el traslado de 18 personas al Centro de Traslado por Protección por comportamientos asociados a posibles hurtos y alto grado de exaltación, y la imposición de 15 comparendos de tránsito por conductas relacionadas con consumo de alcohol y exceso de velocidad, además de tres comparendos por riñas en aplicación de la Ley 1801.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó los resultados de esta prueba piloto y el impacto positivo de la tecnología en eventos masivos.

“El balance es positivo. Esta prueba piloto del sistema SIES con cámaras inteligentes y drones autónomos funcionó de manera eficiente y demostró que la tecnología es una aliada fundamental para garantizar la seguridad en eventos multitudinarios. Pudimos monitorear en tiempo real los puntos críticos del desfile y apoyar el trabajo de nuestros uniformados en territorio”, sostuvo.

El funcionario explicó que el sistema permitió anticipar situaciones de riesgo, mejorar la coordinación entre las autoridades y fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier incidente.

“Santo Tomás se convirtió en el primer escenario del departamento donde probamos este modelo de seguridad inteligente. Los resultados nos confirman que vamos por el camino correcto y que este tipo de soluciones tecnológicas marcarán un antes y un después en la protección de nuestros ciudadanos y visitantes”, indicó.

La prueba piloto del sistema SIES hace parte de la estrategia de seguridad inteligente que lidera la Gobernación del Atlántico, con el propósito de integrar tecnología de última generación a las labores de vigilancia, prevención y control en los municipios del departamento.