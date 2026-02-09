Miles de familias en los departamentos de Córdoba, Sucre, y Magdalena siguen afectadas por las emergencias derivadas del paso de un segundo frente frío por el país durante los últimos días.

Ante este panorama, las autoridades en el Atlántico y Barranquilla mantienen habilitados dos centros de acopio para recibir insumos como alimentos, ropa, o medicamentos, que serán entregados a las familias en los próximos días.

En ese sentido, la Gobernación informó que a la fecha se han recolectado cerca de 10 toneladas de insumos en el centro de ayudas en la Galería de la Plaza de la Paz.

“Estamos recolectando alimentos no perecederos, implementos de aseo y artículos básicos para las familias afectadas por las lluvias. Cuando el Caribe enfrenta momentos difíciles, su gente se une y demuestra el poder de la solidaridad”, publicó la entidad en sus redes sociales, acompañado de un video que explica cómo y qué puede llevar.

En este punto la recolección de ayudas estará habilitada hasta el día martes 10 de febrero, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Por otro lado, el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Barranquilla dio a conocer que se van a enviar más de 17 toneladas de insumos a Córdoba desde este martes.

Al respecto, Sandra Henríquez, asesora de proyectos del Secretariado Diocesano de Pastoral Social, mencionó que: “nosotros hacemos parte de la Asociación Nacional de Bancos de Colombia, y como punto estratégico en el Caribe nos activamos para este tipo de emergencias en los departamentos, así que estamos recibiendo donaciones como productos de aseo, agua, arroz, granos, enlatados, entre otros para llevarlos a Córdoba”.

Puso de presente que: “ la entrega de ayudas va a estar habilitada en la sede principal del Banco de Alimentos, ubicado en la Calle 53C - #31-121, de manera indefinida, entre las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.”.

Henríquez también mencionó que: “vamos a hacer una primera entrega esta semana, pero con el pasar de los días estaremos recolectando otro paquete de ayudas que también irá dirigido a las familias afectadas en Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira”.