Mediante un comunicado de prensa, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció el inició de indagaciones preliminares orientadas a verificar la gestión de los embalses por parte de los agentes generadores del Sistema Interconectado Nacional.

Según explicó el ente de vigilancia, buscan analizar el “comportamiento operativo y comercial de los embalses, se evalúan los precios de oferta presentados al Mercado de Energía Mayorista, las disponibilidades declaradas, los volúmenes útiles y totales de almacenamiento, así como la relación entre dicha información y las condiciones reales del sistema”.

De igual forma, la Superintendencia verifica el presunto incumplimiento del Reglamento de Operación del Sistema interconectado Nacional - SIN, así como la “normativa técnica y regulatoria vigente, particularmente en lo relacionado con la aplicación de las curvas guía máximas y mínimas de operación, las curvas máximas y mínimas de descarga, y los límites técnicos establecidos para cada infraestructura de generación”.

Explica que “estas variables resultan fundamentales para garantizar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico, especialmente en escenarios de variabilidad climática”.

Además, en el marco de estas indagaciones se verifica “el posible incumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo y Desastres (Pgrd) por parte de los agentes generadores, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable”.

“Esta verificación permite determinar si las empresas cuentan con instrumentos adecuados para la identificación, prevención, mitigación y atención de riesgos asociados a la operación de embalses, incluyendo de manera especial la gestión de riesgos por inundaciones aguas abajo”, aseguró la Superservicios.

“La Superservicios reitera que estas indagaciones buscan fortalecer la transparencia y confiabilidad en la operación del sector eléctrico, proteger los intereses de los usuarios, contribuir a la estabilidad del sistema y que se cumplan los criterios de despacho económico y costo-eficiencia. Una vez se tengan los resultados, si a bien se tiene, se tomarán las medidas pertinentes”, apuntó.