Teniendo en cuenta los comunicados emitidos por la empresa Urrá desde la madrugada de este domingo 15 de febrero, el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental de Córdoba informa que la cuenca aportante al embalse presenta un comportamiento inestable, registrando incrementos significativos en los aportes de caudal que, en cuestión de horas, tienden a disminuir nuevamente.

Aunque hay fluctuaciones en los aportes y en las descargas hacia el río Sinú, el PMU advierte que los niveles continúan dentro de un rango crítico, especialmente por la saturación que ya presenta la cuenca aguas abajo, lo cual incrementa el riesgo de desbordamientos.

Ante ello la gobernación de Córdoba, a través del PMU departamental, mantiene la alerta roja para las zonas ribereñas del río Sinú y hace un llamado urgente a mantener las medidas preventivas activas, sobre todo para las comunidades que manifiestan su intención de regresar a sus casas en zonas inundables.

“Este comportamiento variable significa que el riesgo se mantiene por la inestabilidad del caudal. Esta situación exige nuestra máxima atención, debido a que un nuevo aumento podría generar impactos inmediatos aguas abajo”, indicó un vocero del PMU.

Para proteger la vida y reducir el riesgo en los municipios ribereños las autoridades recomiendan:

Evacuar de manera preventiva e inmediata a las personas que habitan en zonas ribereñas del río Sinú y en sectores históricamente afectados por inundaciones, priorizando los puntos vulnerables, especialmente en la margen izquierda, de acuerdo con la trayectoria actual de las aguas. Mantener vigilancia permanente sobre los niveles del río Sinú y de los afluentes dentro de cada jurisdicción, con especial atención en los sectores donde se ha iniciado o se contempla implementar el plan de retorno, que debe realizarse solo cuando existan condiciones de seguridad. Verificar y fortalecer la capacidad de respuesta municipal, garantizando la seguridad de los equipos operativos (personal, rutas de evacuación, puntos de atención), sobre todo en los municipios por donde aún transita la onda de creciente, en el bajo Sinú. Monitorear y habilitar alojamientos temporales para la atención de la población afectada, garantizando condiciones dignas y seguras. También prever la instalación de nuevos alojamientos en zonas fuera de riesgo para atender a posibles nuevos afectados.

Finalmente, el PMU reitera el llamado a la ciudadanía a no exponerse ante la situación presentada con el caudal del río Sinú y mantenerse informada únicamente a través de los canales de las autoridades departamentales y municipales.