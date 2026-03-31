La transformación vial del departamento de Córdoba no se detiene. Así se evidencia con el avance del 86% de ejecución que lleva la obra Arache – Corozalito, en el municipio de Chimá.

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Y aunque aún no ha sido culminada en su totalidad, los habitantes ya ven los beneficios de la vía que ejecuta la gobernación de Córdoba, desde mediados del año anterior con una inversión de 5 mil millones de pesos.

Son 1.300 metros lineales de pavimento rígido, un corredor estratégico que no solo une puntos geográficos, sino que activa el comercio local, ganadero y que también busca dignificar el acceso a una mejor educación.

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María Zabala, propietaria de una compraventa de ganado en el corregimiento de Corozalito, asegura que aun sin finalizar la obra, el cambio es positivo.

“Como comerciante, ver este pavimento es ver una puerta abierta al progreso. Antes era una odisea mover el ganado o que los clientes llegaran; hoy sentimos que el beneficio es real tanto para mí como mi esposo que también es profesor y se trasporta por aquí todos los días. El gobernador nos cumplió y eso se nota en el movimiento de nuestro negocio”.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Por su parte el gobernador Erasmo Zuleta Bechara destaca el impacto social de este proyecto que hace parte de la “Revolución de Obras” que él lidera.

“El pavimento tiene el poder de transformar vidas. En Chimá estamos conectando sueños. Con estos 1.300 metros de vía, estamos facilitando que nuestros niños, niñas, jóvenes y docentes lleguen a sus colegios con dignidad, sin tener que caminar más entre el barro; que mujeres como María Zabala, que vive en el barrio Nueva Colombia en Corozalito, le lleguen más clientes. Estamos cumpliendo el compromiso de llevar desarrollo a la zona rural”.

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Este corredor vial es clave para la reactivación económica del sector ganadero y agrícola, permitiendo que los productores transporten sus mercancías de manera más rápida y a menores costos, mejorando la competitividad de Chimá dentro del mapa productivo de Córdoba.