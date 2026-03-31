En Santa Marta una mujer perdió la vida tras sufrir un episodio de asfixia mientras ingería comida en su vivienda.

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Lo medios locales indicaron que la víctima fue identificada como Consuelo Carreño Durán, de 54 años, quien se encontraba en su hogar, ubicado en el barrio Manzanares, al sur de la ciudad.

Según la información conocida, la mujer estaba compartiendo con familiares cuando un alimento obstruyó su garganta, impidiéndole respirar con normalidad.

Redes sociales Consuelo Carreño Durán, de 54 años, se habría ahogado con un bollo de yuca

Al percatarse de la situación, sus allegados intentaron ayudarla aplicando maniobras para liberar la obstrucción. Sin embargo, la reacción no fue inmediata ni logró evitar que la mujer se quedara sin oxígeno.

Luego, decidieron trasladarla rápidamente en un vehículo particular hasta la Clínica Avidanti, donde ingresó sin signos vitales.

El personal médico confirmó su fallecimiento, indicando que la causa fue un paro cardiorrespiratorio asociado a una broncoaspiración.

Imagen referencial. Familiares decidieron trasladarla rápidamente en un vehículo particular hasta la Clínica Avidanti, donde ingresó sin signos vitales.

Tras el hecho, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación realizaron la inspección del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.