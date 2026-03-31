Cuando una comunidad decide no resignarse a sus propias adversidades, la cultura puede convertirse en su herramienta más poderosa. Eso es exactamente lo que demostró la Semana por La Guajira, una iniciativa impulsada por la Asociación Evas&Adanes que se desarrolló con pleno éxito: toda la agenda programada se cumplió y cada uno de los panelistas convocados hizo presencia en el territorio.

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Lejos de ser un evento más, esta semana representó lo que la organización define como una apuesta política y social frente a las realidades adversas que enfrenta La Guajira.

La premisa central: a través del tejido de alianzas con distintas organizaciones, es posible construir caminos hacia la equidad, la igualdad de derechos y la no violencia.

Cortesía Evas y Adanes

El cine con celulares democratiza la expresión cultural en La Guajira

Uno de los ejes más destacados de esta versión fue el fomento del cine hecho con teléfonos móviles como herramienta narrativa y de participación juvenil.

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En el marco del festival SmartFilms, jóvenes, autoridades y docentes del Colegio Etnoeducativo El Paraíso protagonizaron el estreno de un documental producido íntegramente con celulares.

Este hito no solo visibilizó el talento local, sino que abrió una conversación más amplia sobre cómo la tecnología cotidiana puede convertirse en un medio de expresión cultural accesible para todos.

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Yesenia Valencia, CEO del festival SmartFilms, participó como panelista y tallerista de este proceso. La apuesta por el cine étnico en comunidades rurales y pluriétnicas no terminó con el evento: quedaron compromisos formales para que SmartFilms continúe su trabajo de inmersión en diferentes municipios de La Guajira durante los próximos meses, capacitando a más personas para que cuenten sus historias y participen en el festival.

La salud mental juvenil y el enfoque de género ocuparon un lugar central

La agenda también incluyó espacios dedicados a la salud mental en la juventud, con la participación de Eliana Melo, del Centro de Bienestar Integral Samskara. Este eje se complementó con el lanzamiento del podcast ‘Salud Femenina Endoguerreras’, una iniciativa orientada a la salud femenina desde una perspectiva propia de las mujeres de la región.

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Además, se realizó el Café entre Evas, un espacio de encuentro femenino, y se publicaron columnas en diferentes medios en homenaje a mujeres del Caribe y La Guajira.

Cortesía Evas y Adanes

Las mujeres wayuu y la identidad cultural como pilares del territorio

La semana incluyó un foro específico sobre las mujeres wayuu y las economías culturales, así como una jornada de inmersión en la comunidad Yotojorotshi. Lideresas indígenas wayuu participaron activamente como voces del proceso, reforzando la importancia de la identidad cultural y la pedagogía con enfoque comunitario en territorios pluriétnicos.

Cortesía Evas y Adanes

La Brigada Cultural del Banco de la República, junto a figuras como Ed Ariza, Luzbeidy Monterrosa y los artistas Lisandro Pinedo y Morelia, completaron un elenco de participantes que dotaron a la semana de contenido diverso y representativo.

Una red de aliados hace posible la transformación en La Guajira

El alcance de la Semana por La Guajira no sería posible sin el respaldo de una amplia red de aliados. Entre ellos figuran SmartFilms, Air-e Intervenida, Comfaguajira, Dejusticia, la Casa del Libro de Riohacha, la Biblioteca del Banco de la República de Riohacha, la Secretaría de Desarrollo Social, la Fundación Hilo Sagrado, la Revista Entornos, Guajira News, el Diputado Daniel Ceballos, el Centro de Bienestar Integral Samskara, la Institución N.° 7 El Paraíso, Hotel Emerawaa, Casa Zaida y OCHA Cotorra, entre otros.

Cortesía Evas y Adanes

Esta arquitectura de alianzas es, precisamente, el modelo que Evas&Adanes defiende: acciones conjuntas con enfoque cultural, de derechos y de género que ayuden a las comunidades a encontrar nuevos caminos, renovar su manera de actuar y tejer, colectivamente, las transformaciones que el territorio necesita.