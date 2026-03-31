En las playas de Riohacha se refuerza la seguridad de propios y visitantes con la entrega de una nueva estación de salvavidas a la Fundación Guajira Aventura.

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La estructura reemplaza a la que por muchos años sirvió para la vigilancia de los bañistas, sobre todo en temporadas de amplia afluencia de turistas, como el comienzo de esta Semana Santa.

El alcalde Redondo Choles, entregó a Boris Pinzón Redondo, presidente de la Fundación Guajira Aventura que aporta el grupo de salvavidas de las playas, la nueva garita que servirá para la protección de propios y visitantes durante las jornadas de 13 horas en las que permanece abierta la playa.

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El diseño artístico de la nueva estación salvavidas, es de autoría de la artista plástica Kelly Barros Almendrales, quien plasmó elementos de la naturaleza en tonos vivos, para destacar la nueva estructura del mobiliario de playa que comienza a instalarse.

Boris Pinzón Redondo, presidente de la Fundación, indicó que, “era algo que necesitábamos. Es una nueva garita en la que van a estar de dos a tres salvavidas por turno y que ahora tendrán mayor visibilidad de la playa y el mar para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente en por lo menos 5 kilómetros que comprende este sector de playa de la avenida Primera”.

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Por su parte, la secretaria de Planeación y directora de turismo encargada, Natalia Romero Mestre, destaca que “esta estructura es parte de la dotación de playa que desde la Alcaldía se está implementando para la protección de este sector de la ciudad, y con la que se complementan las grandes obras que en otros frentes se están ejecutando”.

Finalmente, el alcalde Genaro Redondo Choles anunció ante la Fundación Guajira Aventura, la Policía Nacional, el Ejército, Guardacostas de la Armada Nacional y Migración Colombia, que el Distrito “seguirá dotando las playas, incluyendo las que están alejadas del casco urbano. La próxima intervención contempla una nueva estación similar en el otro espolón y la remodelación y adecuación de la estación salvavidas del corregimiento de Camarones”.